القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة»

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات ورشة العمل الإقليمية بعنوان «تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة»، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا خلال الشهر الجاري .

كما شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والذي ترأسته وزيرة الدولة لشؤون الأسرة الدكتورة حورية الطرمان، وذلك بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي، نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس تناولت خلالها جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، وأكدت على أن المرأة المصرية حققت خطوات واسعة وغير مسبوقة نحو التمكين في مختلف المجالات، بدعم وإرادة سياسية واضحة، حيث اقتحمت مجالات لم تكن متاحة لها من قبل، من بينها مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد مسيرة نضال امتدت لثمان عقود مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي الذى يمثل المحور الرئيسي لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الجهود على مختلف المستويات، رغم ما قد تمثله الثقافة المجتمعية أحيانًا من تحديات أمام تحقيق التقدم المرغوب.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن خالص تمنياتها بالتوفيق والنجاح للمرأة العربية والمزيد من التقدم والتمكين.