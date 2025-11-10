الأهلي بيفوز بالحكام.. رد ناري من الديهي لمن يروج هذه الأكاذيب: أنا مشجع أهلاوي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك الكثيرين تحدثوا بأن الأهلي يفوز بالحكام، ولكن اعتقد أن فوز الأهلي لا يرتبط بالحكام ولا مكان لعب المباراة، الأهلي دائما يفوز مع احترامنا للزمالك وجماهيره ولا يوجد كرة من دون الأهلي والزمالك أنا لأني مهني وموضوعي أنا لا اخدع جمهوري أنا مشجع أهلاوي".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنه لا مباراة من دون آهات وتشجيع الجماهير، الجماهير هي أكسجين اللاعبين، وأنا بفرح للأهلي لما يفوز وبقول لكابتن بيبو وجميع مجلس الإدارة مبروك هذه البطولة ومنها إلى الأفضل، مبروك للأهلي وجمهوره وهارد لك لنادي الزمالك وجماهيره".



وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه لا استطيع أن أتظاهر وأخفي فرحتي بفوز الأهلي بكأس السوبر منذ قليل وإحرازه هدفين نظيفين وكان جمهور الزمالك ينتظر الفوز".

