محدش بيقراله أصلا.. نشأت الديهي: كاتب عربي بيروج لسيطرة إسرائيل على المنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أحد الكتاب يقول إن الإقليم بيتغير وهناك شرق أوسط جديد وفك وتركيب لبعض الدول وهذا صحيح.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، أن الثابت الوحيد في الإقليم هي مصر وهذا كلام التاريخ والجغرافيا، منوها أن الكاتب يقول إن إسرائيل تعتبر تكتل، وإيران تكتل، والخليج تكتل، منوها أنه لا غنى عن القوى الإقليمية الكبرى مثل مصر وتركيا وإيران.

وتابع: هذا الكاتب يبدو أنه تأثر بذباب إلكتروني ويمكن يكون مش فاهم، لأنه بيقول إن التكتلات هيا إسرائيل والخليج وتركيا، ولم يذكر اسم إيران ولا مصر، وهذا تفكير بعض الناس الذين يزعمون أنهم مفكرين واللي في بيته محدش بيقراله.

وأشار إلى أن هؤلاء الذين يرسمون صورا وهمية بأن إسرائيل سيطرت في الإقليمي، فهذا نقص تاريخي عند البعض، فإسرائيل زرعت في جسد الأمة العربية ولا يمكن مهما فعلت فهي قطعة نشاذ في الأرض العربية، أما أن يخرج كاتب عربي ويروجب بأن إسرائيل أصبحت كتلة مؤثرة أعتقد أنه يجب أن يعيد حساباته مرة أخرى.