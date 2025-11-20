ناني سعد الدين تكشف رحلتها الصعبة: أنا عمة وأم لـ 9 أطفال ومفيش حد مقدرني

أكدت الفنانة ناني سعد الدين أنها تقوم بدور الأم والعمة في آن واحد، موضحة: «أنا أم لتسع أطفال ولاد إخواتي، أنا عمة وأم، أخويا محي اتوفى ومحمد توفى وهيام توفت، فهم دول عيالي».



وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، « أخويا محي توفى بسرطان في الرئة، والتاني جاله شلل وتوفى».

وأوضحت أنها خاضت مشوارًا مرهقًا للغاية في تصوير أعمال متعددة في وقت واحد، مضيفة: «كنت بنزل من بالم هيلز على كارفور، والعربية تستناني وترجعني، وكنت بعمل مسلسل كلام نسوان، وهنا زهرة وأزواجها الخمسة، وأروح البيت مش قادرة».



وتابعت: «كنت بعمل الليل وآخره، وفي استوديو النحاس حكاية زوج معاصر، وبرجع البيت منهكة، بس ربنا مديني الصحة، وأنا مش مبسوطة، مفيش حد مقدرني».

وأضافت: «هم مش ناسيني، هم عارفيني، ولو في دور شبه ناني هيجيبوني، بس ماعادش فيه تقدير، وطالما اتدخل الكاستينغ ديريكتور أنا مش هلاقي نفسي».

وتساءلت: «إزاي واحدة بقالها 30 أو 40 سنة يدّوها مشهد ولازم تيجي تعمل كاستينغ؟ ما هو عارفني».





