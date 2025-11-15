قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور
110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة
كيف أعرف أن ابني مصاب بالعين والحسد؟.. إذا ظهرت عليه 10 علامات
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجمعة البيضاء .. عروض وهمية تعرضك لغرامة مغلظة بالقانون

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
عبد الرحمن سرحان

ترقب كبير لـ تخفيضات "الجمعة البيضاء" التي تقوم فيها المحلات التجارية لجذب مزيد من الزبائن، والذي ربما تعتمد فيها على تخفيضات وهمية بالمخالفة للقانون.

ويعاقب القانون المحلات التجارية بالسلاسل وجميع المنافذ من التخفيضات الوهمية التي يتم الإعلان عنها، بعقوبات قاسية تصل إلى الغرامة المالية والحبس واتخاذ اجراء إداري بغلق المحل، الأمر الذي حذرت منه الجهات الرقابية أصحاب المحلات من القيام بالترويج لتلك العروض الوهمية.

عقوبات العروض الوهمية

وينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 من عروض البلاك فرايداي الوهمية، ومنها فرض غرامات 100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى مليون جنيه في بعض الحالات لكل الشركات والمحلات والمتاجر التي تقوم بعمل عروض بلاك فرايداي بأسعار وهمية، ويتم فرض تلك العقوبات في حالة تقديم شكاوى من المواطنين وفحص تلك الشكاوى، وقد تصل العقوبات في بعض الأحيان إلى حبس صاحب المحل.

كما نص قانون حماية المستهلك على عقوباتت مشددة لمواجهة التخفيضات الوهمية، حيث غلظ القانون عقوبة العروض الوهمية لتصل عقوبتها للترواح من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه غرامة.

تحذير من العروض الوهمية

وتحذر الأجهزة المعنية من العروض الوهمية، حيث يعمل جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء".

وفي هذا الصدد، يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

كما يجب التوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية

الجمعة البيضاء قانون حماية المستهلك حماية المستهلك تخفيضات الجمعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ترشيحاتنا

الشجاعية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق الهدنة بقصف خان يونس

هجوم علي خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا

روسيا تكثف استهداف القطارات وتصعد هجماتها على سكك حديد أوكرانيا

الرئيس الكولومبي

كولومبيا تشتري طائرات مقاتلة من السويد بـ 4.3 مليار دولار

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد