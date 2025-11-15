الجمعة البيضاء .. عروض وهمية تعرضك لغرامة مغلظة بالقانون

ترقب كبير لـ تخفيضات "الجمعة البيضاء" التي تقوم فيها المحلات التجارية لجذب مزيد من الزبائن، والذي ربما تعتمد فيها على تخفيضات وهمية بالمخالفة للقانون.

ويعاقب القانون المحلات التجارية بالسلاسل وجميع المنافذ من التخفيضات الوهمية التي يتم الإعلان عنها، بعقوبات قاسية تصل إلى الغرامة المالية والحبس واتخاذ اجراء إداري بغلق المحل، الأمر الذي حذرت منه الجهات الرقابية أصحاب المحلات من القيام بالترويج لتلك العروض الوهمية.

عقوبات العروض الوهمية

وينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 من عروض البلاك فرايداي الوهمية، ومنها فرض غرامات 100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى مليون جنيه في بعض الحالات لكل الشركات والمحلات والمتاجر التي تقوم بعمل عروض بلاك فرايداي بأسعار وهمية، ويتم فرض تلك العقوبات في حالة تقديم شكاوى من المواطنين وفحص تلك الشكاوى، وقد تصل العقوبات في بعض الأحيان إلى حبس صاحب المحل.

كما نص قانون حماية المستهلك على عقوباتت مشددة لمواجهة التخفيضات الوهمية، حيث غلظ القانون عقوبة العروض الوهمية لتصل عقوبتها للترواح من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه غرامة.

تحذير من العروض الوهمية

وتحذر الأجهزة المعنية من العروض الوهمية، حيث يعمل جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء".

وفي هذا الصدد، يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

كما يجب التوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية