برلمانية تدعو لتفعيل الرقابة الإلكترونية والميدانية لحماية المستهلكين خلال “الجمعة البيضاء”

أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، لمنع أي ممارسات استغلالية أو حالات تحايل قد يتعرض لها المواطنون.

وقالت سليم في تصريحات لها اليوم، إن جهاز حماية المستهلك يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، من خلال تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية خلال موسم التخفيضات.

وأضافت أن توجيهات الجهاز بتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لضمان الشفافية الكاملة في العروض المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة المتابعة الدقيقة للعروض والتخفيضات المعلنة، والتأكد من صحتها، مع تفعيل أقصى درجات الرقابة الإلكترونية، والتحليل الفوري للأسعار قبل وخلال فترة التخفيضات، لاكتشاف أي زيادات وهمية تسبق الإعلان عن الخصومات.

كما أكدت أهمية مراجعة الشروط والأحكام لجميع العروض المنشورة على منصات التجارة الإلكترونية وصفحات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان وضوحها وخلوها من أي بنود تقيّد حقوق المستهلك.

ودعت النائبة أيضًا إلى سرعة التعامل مع شكاوى المستهلكين الواردة عبر المنصات الرقمية للجهاز، واتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية ضد المخالفين.

وأوضحت أن تفعيل هذه المنظومة لا يهدف فقط لحماية المستهلكين من الغش، بل يسهم أيضًا في تحقيق المنافسة العادلة بين التجار الملتزمين، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية التي تشهد نموًا متسارعًا.

واختتمت سليم تصريحاتها بالتأكيد على أن التزام الشركات والمتاجر بالنزاهة والشفافية خلال مواسم التخفيضات واجب وطني وأخلاقي، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك لتمكينه من تنفيذ رقابة شاملة وفعالة، كما ناشدت المواطنين توخي الحذر والتأكد من صحة العروض والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.