«حماية المستهلك»: نكثف الرقابة لضمان تخفيضات حقيقية في موسم «الجمعة البيضاء»

قال إسلام فاروق، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يكثف من جهوده خلال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء» التي يشهدها شهر نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان حصول المستهلك على تخفيضات حقيقية وليست وهمية.

وأوضح أن موسم التخفيضات يمثل قيمة مضافة للمستهلك من خلال الحصول على السلع بأسعار تنافسية، كما يتيح للتجار تصريف المخزون وزيادة حجم المنافسة في السوق، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطة الجهاز تقوم على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقابة الميدانية على الأسواق التقليدية، والثاني يخص متابعة المنصات الإلكترونية وصفحات البيع عبر الإنترنت، في ظل تزايد الشكاوى من الممارسات الخاطئة في التجارة الإلكترونية، مثل بيع منتجات غير مطابقة أو غير حقيقية.

وأشار ، إلى أن بعض الصفحات غير الموثوقة تشارك في موسم «الجمعة البيضاء» بعروض مضللة تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، موضحًا أن الجهاز يتحقق من صحة التخفيضات من خلال مراجعة فواتير الشراء السابقة لدى التاجر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، للتأكد مما إذا كان السعر قد رفع عمدًا قبل خفضه، وهو ما يُعد إعلانًا مضللًا وسلوكًا خادعًا يعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

وأكد على أهمية وعي المستهلك، داعيًا المواطنين إلى مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ قبل الشراء، وإبلاغ الجهاز في حال رصد أي ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، والذي يتيح تقديم الشكاوى على مدار الساعة.