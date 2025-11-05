قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب
اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج
محمد علي اتظلم تاريخيًا.. «الفقي»: السادات أكثر الرؤساء اهتمامًا بالتاريخ.. ومبارك لم يكن معنيًا بذلك
ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة
أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم
مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر
البابا تواضروس يتأمل في قصة شفاء نعمان: الفتاة الأسيرة نموذج للإيمان رغم الألم
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
«حماية المستهلك»: نكثف الرقابة لضمان تخفيضات حقيقية في موسم «الجمعة البيضاء»

محمود محسن

قال إسلام فاروق، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يكثف من جهوده خلال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء» التي يشهدها شهر نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان حصول المستهلك على تخفيضات حقيقية وليست وهمية.

وأوضح أن موسم التخفيضات يمثل قيمة مضافة للمستهلك من خلال الحصول على السلع بأسعار تنافسية، كما يتيح للتجار تصريف المخزون وزيادة حجم المنافسة في السوق، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطة الجهاز تقوم على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقابة الميدانية على الأسواق التقليدية، والثاني يخص متابعة المنصات الإلكترونية وصفحات البيع عبر الإنترنت، في ظل تزايد الشكاوى من الممارسات الخاطئة في التجارة الإلكترونية، مثل بيع منتجات غير مطابقة أو غير حقيقية.

وأشار ، إلى أن بعض الصفحات غير الموثوقة تشارك في موسم «الجمعة البيضاء» بعروض مضللة تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، موضحًا أن الجهاز يتحقق من صحة التخفيضات من خلال مراجعة فواتير الشراء السابقة لدى التاجر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، للتأكد مما إذا كان السعر قد رفع عمدًا قبل خفضه، وهو ما يُعد إعلانًا مضللًا وسلوكًا خادعًا يعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

وأكد على أهمية وعي المستهلك، داعيًا المواطنين إلى مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ قبل الشراء، وإبلاغ الجهاز في حال رصد أي ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، والذي يتيح تقديم الشكاوى على مدار الساعة.

