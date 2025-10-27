خصومات تتجاوز 50٪ .. موعد انطلاق عروض «الجمعة البيضاء» 2025 في مصر

الجمعة البيضاء .. يترقب المستهلكون في مصر انطلاق موسم الخصومات السنوي المعروف باسم الجمعة البيضاء، والذي يبدأ يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، مع عروض تخفيضية قوية عبر المتاجر الكبرى والمولات والمحلات والمتاجر الإلكترونية.

وفق ما أُعلن، تختلف نسب الخصومات من متجر لآخر حسب نوع المنتجات وحجم الطلب، وقد تصل إلى أكثر من 50٪ على مجموعة متنوعة من السلع.

الموعد الرسمي لعروض وتخفيضات الجمعة البيضاء

تشير التوقعات إلى أن العروض تبدأ فعليًا من آخر جمعة من شهر نوفمبر، وهو الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، وذلك تمهيدًا لموسم الخصومات السنوي.

واقرأ أيضًا:

كما تبدأ بعض الشركات والمولات في الإعلان عن عروض مسبقة منذ مطلع نوفمبر، لتُمهِّد السلع والاستهلاك عبر العروض لفترة تمتد طوال الشهر.

نسب الخصومات المتوقعة في الجمعة البيضاء

بعض العروض تصل نسب الخصم فيها إلى 50٪ أو أكثر على المنتجات المختلفة بحسب نوعها وجودتها.

ثمة اختلاف بين المتاجر الكبيرة والمتاجر الصغيرة من حيث نسب الخصومات والعروض الترويجية المتاحة.

شركات التجزئة والمولات تجهز مخزونًا كبيرًا وتبدأ العروض التمهيدية منذ بداية الشهر حتى الوصول إلى الجمعة البيضاء.

نصائح المستهلكين قبل الشراء في الجمعة البيضاء

يُنصَح المستهلك بتجنُّب التعامل مع مصادر مجهولة، والاعتماد على المتاجر الكبرى المعروفة للحصول على فاتورة إلكترونية رسمية.

التأكد من أن السعر المعلن يشمل جميع الرسوم لتجنب أي مصاريف خفية تظهر لاحقًا بعد الشراء.

استخدام وسائل دفع آمنة وموثوقة، ويفضَّل الدفع الإلكتروني أو باستخدام بطاقات توفر استرجاع المبلغ عند وجود مشكلة.

فحص السلعة عند الاستلام للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مثل اللون والحجم والأداء.

التأكد من وجود شهادة ضمان تغطي الصيانة وقطع الغيار ضمن الشروط المحددة من قبل البائع.

التأكد من الحق في الاستبدال أو الإرجاع، إذ يحق للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة خلال 14 يومًا من الاستلام، بشرط أن تكون في الحالة الأصلية.

طلب الفاتورة الإلكترونية التي تتضمن بيانات التاجر ومواصفات المنتج والسعر وتاريخ البيع وضمان المنتج وتوقيع البائع.