أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
خصومات تتجاوز 50٪ .. موعد انطلاق عروض «الجمعة البيضاء» 2025 في مصر

عبد الفتاح تركي

الجمعة البيضاء .. يترقب المستهلكون في مصر انطلاق موسم الخصومات السنوي المعروف باسم الجمعة البيضاء، والذي يبدأ يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، مع عروض تخفيضية قوية عبر المتاجر الكبرى والمولات والمحلات والمتاجر الإلكترونية.

وفق ما أُعلن، تختلف نسب الخصومات من متجر لآخر حسب نوع المنتجات وحجم الطلب، وقد تصل إلى أكثر من 50٪ على مجموعة متنوعة من السلع.

الموعد الرسمي لعروض وتخفيضات الجمعة البيضاء

تشير التوقعات إلى أن العروض تبدأ فعليًا من آخر جمعة من شهر نوفمبر، وهو الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، وذلك تمهيدًا لموسم الخصومات السنوي.

الجمعة البيضاء

كما تبدأ بعض الشركات والمولات في الإعلان عن عروض مسبقة منذ مطلع نوفمبر، لتُمهِّد السلع والاستهلاك عبر العروض لفترة تمتد طوال الشهر.

نسب الخصومات المتوقعة في الجمعة البيضاء

بعض العروض تصل نسب الخصم فيها إلى 50٪ أو أكثر على المنتجات المختلفة بحسب نوعها وجودتها.

ثمة اختلاف بين المتاجر الكبيرة والمتاجر الصغيرة من حيث نسب الخصومات والعروض الترويجية المتاحة.

شركات التجزئة والمولات تجهز مخزونًا كبيرًا وتبدأ العروض التمهيدية منذ بداية الشهر حتى الوصول إلى الجمعة البيضاء.

تحذيرات من حماية المستهلك بخصوص الجمعة البيضاء

نصائح المستهلكين قبل الشراء في الجمعة البيضاء

  • يُنصَح المستهلك بتجنُّب التعامل مع مصادر مجهولة، والاعتماد على المتاجر الكبرى المعروفة للحصول على فاتورة إلكترونية رسمية.
  • التأكد من أن السعر المعلن يشمل جميع الرسوم لتجنب أي مصاريف خفية تظهر لاحقًا بعد الشراء.
  • استخدام وسائل دفع آمنة وموثوقة، ويفضَّل الدفع الإلكتروني أو باستخدام بطاقات توفر استرجاع المبلغ عند وجود مشكلة.
  • فحص السلعة عند الاستلام للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مثل اللون والحجم والأداء.
إقبال كبير من المصريين على المولات فى الجمعة البيضاء
  • التأكد من وجود شهادة ضمان تغطي الصيانة وقطع الغيار ضمن الشروط المحددة من قبل البائع.
  • التأكد من الحق في الاستبدال أو الإرجاع، إذ يحق للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة خلال 14 يومًا من الاستلام، بشرط أن تكون في الحالة الأصلية.
  • طلب الفاتورة الإلكترونية التي تتضمن بيانات التاجر ومواصفات المنتج والسعر وتاريخ البيع وضمان المنتج وتوقيع البائع.
التسوق في الجمعة البيضاء
  • الحذر من الإعلانات المضللة أو المسابقات الوهمية، وتجنُّب الاندفاع خلف الإعلانات التي تبدو مغرية على نحو مبالغ فيه.
الجمعة البيضاء 2025 مصر الجمعة البيضاء عروض الجمعة البيضاء 28 نوفمبر خصومات الجمعة البيضاء نصائح الشراء في الجمعة البيضاء عروض المتاجر الكبرى نوفمبر التخفيضات الموسمية مصر يوم الخصومات السنوي مصر

