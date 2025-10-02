لتخفيف الأعباء عن المواطنين .. خصومات تصل 30% وانتشار كبير في«أسواق اليوم الواحد»

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تتضافر جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، وخاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل

وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة «أسواق اليوم الواحد» التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي لاقت استحسانًا واسعًا من المواطنين، نظراً لما تقدمه من تنوع وجودة في المنتجات إلى جانب أسعار تنافسية تصل الخصومات فيها إلى نحو 30%.

نجاح ملحوظ وإقبال جماهيري واسع

أكد محي إسماعيل، وكيل مديرية التموين بالقاهرة، أن مبادرة «أسواق اليوم الواحد» حققت نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين وجدوا فيها ملاذًا اقتصاديًا يلبي احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية الأساسية، والخضروات، والفاكهة، واللحوم، وغيرها، تحت سقف واحد وبأسعار مناسبة.

خصومات تصل إلى 30% على السلع الأساسية

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت" على قناة "الناس" مع الإعلامية مروة شتلة، أن المبادرة توفر خصومات كبيرة على عدد من السلع، تصل في بعض الحالات إلى 30%، وهو ما يساعد بشكل مباشر في خفض العبء المالي عن الأسر المصرية، ويحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار في بعض الأسواق الأخرى.

بديل اقتصادي لمحاربة جشع التجار

وأشار وكيل المديرية إلى أن هذه الأسواق أصبحت خيارًا مفضلاً لدى قطاع واسع من المواطنين، لكونها تتيح لهم شراء احتياجاتهم بجودة عالية ودون الوقوع ضحية لجشع بعض التجار أو التلاعب بالأسعار، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التموين لضبط السوق وتوفير سلع بأسعار عادلة.

خطة للتوسع في مختلف المحافظات

وفي خطوة تهدف لتوسيع نطاق الاستفادة، كشف إسماعيل عن وجود خطة من وزارة التموين للتوسع في تجربة «أسواق اليوم الواحد» خلال الفترة المقبلة، لتشمل المزيد من الأحياء والمراكز في القاهرة، وكذلك في باقي محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

دعم متواصل واستجابة لاحتياجات الشارع

وأكد وكيل المديرية أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الأسواق من حيث التنظيم وتنوع المعروضات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتحقيق التوازن في الأسواق، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرص الشرائية التي تضمن الجودة والسعر العادل.