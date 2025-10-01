استئناف صرف السلع التموينية والدقيق بقرية المهدية في شمال سيناء بعد توقف لسنوات

أعلنت محافظة شمال سيناء، استئناف صرف السلع التموينية والدقيق بقرية "المهدية" جنوب مدينه رفح بمحافظة شمال سيناء، عقب توقفه لعدة سنوات .

وأوضحت محافظة شمال سيناء - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أنه في إطار المتابعة الميدانية لمحافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، وزيارته أمس لقرية "المهدية" برفح، وبالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها مدينة رفح بعد القضاء على الإرهاب، صدق المحافظ على عودة النشاط التجاري التمويني واستئناف توزيع المواد والسلع التموينية بعد توقف لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك.

وأضافت أن استئناف صرف السلع التموينية والدقيق سيتم اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحصة شهرية مقررة.

وتُعد قرية "المهدية" - القريبة من خط الحدود الدولية - إحدى القرى التي تشهد حالة من الاستقرار المجتمعي؛ ما يمهد الطريق لعودة الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين بشكل منتظم.

