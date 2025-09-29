قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة
30 فدان .. إنشاء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر | تفاصيل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
محافظات

محافظ الدقهلية: حملات لسحب تراخيص السيارات غير الملتزمة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شارع المشاية بالمنصورة، لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس وسيارات النقل الجماعي" الباصات"، وأكد أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

وحرص المحافظ على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في شارع المشاية بالمنصورة، والتأكد من توافرها وانتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وشدد على أن تعمل سيارات النقل الجماعي على جميع الخطوط بالمدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، والتأكيد على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

و تفقد، حركة السيارات بشارع المشاية، وجه مشددا للسائقين بالحفاظ على نظافة الباصات والالتزام بالعدد المحدد للركاب، وشدد على حظر وقوف مواطنين داخل أتوبيسات النقل الجماعي، وإيقاف السيارة في حالة تحميل زيادة عن العدد المحدد، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، كما وجه  أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة بسيارات النقل الجماعي، والتزامها بالصيانة الدورية لمنع التلوث البيئي والانبعاثات

.

وتابع المحافظ  الحالة العامة لشوارع الحي، ووجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة اليومية لاستمرار رفع أي إشغالات، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أعمال تعوق السيولة المرورية، وأكد أن إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.

الدقهلية محافظ خطوط سير جولة

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

نيسان سنترا موديل 2021

بحالة الزيرو .. نيسان سنترا سعرها 600 ألف جنيه

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج "كسر زيرو"

تويوتا كورولا موديل 2003

سوق المستعمل 2025 .. أركب تويوتا كورولا بـ 350 ألف جنيه

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

