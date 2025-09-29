محافظ الدقهلية: حملات لسحب تراخيص السيارات غير الملتزمة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شارع المشاية بالمنصورة، لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس وسيارات النقل الجماعي" الباصات"، وأكد أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

وحرص المحافظ على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في شارع المشاية بالمنصورة، والتأكد من توافرها وانتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وشدد على أن تعمل سيارات النقل الجماعي على جميع الخطوط بالمدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، والتأكيد على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

و تفقد، حركة السيارات بشارع المشاية، وجه مشددا للسائقين بالحفاظ على نظافة الباصات والالتزام بالعدد المحدد للركاب، وشدد على حظر وقوف مواطنين داخل أتوبيسات النقل الجماعي، وإيقاف السيارة في حالة تحميل زيادة عن العدد المحدد، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، كما وجه أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة بسيارات النقل الجماعي، والتزامها بالصيانة الدورية لمنع التلوث البيئي والانبعاثات

.

وتابع المحافظ الحالة العامة لشوارع الحي، ووجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة اليومية لاستمرار رفع أي إشغالات، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أعمال تعوق السيولة المرورية، وأكد أن إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.