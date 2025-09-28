محافظ الدقهلية ورئيسة المجلس القومي للمرأة يشهدان انطلاق مبادرة "معًا بالوعي نحميها " بالدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة " معًا بالوعي نحميها " بالدقهلية، برعاية السيدة إنتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأُقيمت الفعاليات بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة ، والتي تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم ، وعدد من الفقرات الفنية والوطنية لطلاب مدارس الفردوس التجريبية بالمنصوره .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة ، اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد ، والفنانة صفاء ابوالسعود ، وعددا

وعلى هامش الفعاليات، افتتح "المحافظ " ورئيسة المجلس القومي للمرأة معرض أعلام ورموز الدقهلية من المرأة الذي يبرز إسهامات سيدات الدقهلية في مختلف المجالات.

و، قال "مرزوق" أقف اليوم سعيدًا وفخورًا بهذه الاحتفالية الوطنية التي تضع الوعي في مكانه الصحيح؛ خطَّ الدفاع الأول عن الأسرة والمجتمع ومصر ، مؤكداً علي أن المرأة هي عمود الأسرة المصرية " إذا أعددتِها أعددتِ شعبًا كاملًا يصون الوطن " .

ووجه " المحافظ " رسائل مباشرة للمرأة الدقهلاويه ( الوعي يبدأ من كلمة تُكتب وصورة تُنشر ورسالة تُعاد - كل مشاركة تَفرِق وكل كلمة مسؤولة - تحقّقي قبل النشر، فالمعلومة المغلوطة قد تجرح سمعة وتُشعل فتنة وتهدم ثقة بُنيت لسنين ) .

وأكد " المحافظ " علي أن المبادرة لن تبقى شعارًا، بل ستتحول إلى ممارسات يومية ( احترام القانون، حماية المال العام، صون البيئة، وضع القمامة في أماكنها، الرحمة بالكبير والصغير، ومقاومة الشائعات ) .

وشدد " مرزوق " قائلاً : مصر قوية وعظيمة بأبنائها ، وفي المقدمة المرأة التي تُنجب وتُربّي جنودًا يصونون مقدّرات هذا الوطن ، ومحاربة الشائعات واجب وطني لأنها تستهدف أمن واستقرار مصر .

وأعلن " المحافظ " عن خطة عمل تنفيذية بالمحافظة لدعم المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تشمل ( حملات توعوية شهرية في القرى والمدن لشرح رسائل "معًا بالوعي نحميها " ومهارات التحقق من الأخبار - وقوافل مشتركة مدارس /جامعات/مراكز شباب للتثقيف الصحي والإسعافات الأولية والوقاية من التنمر والعنف الأسري - خط تواصل مجتمعي مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم القانوني والنفسي وتوثيق التجارب الملهمة ونشرها قدوات حيّة ) .

كم قال “ مرزوق” سنصل برسائل المبادرة إلى كل بيت، والي كل بنت وولد ، مخاطبا المرأة والشباب " الوعي سلاحُك ومعركتُك للتغيير " .

واختتم محافظ الدقهلية رسائله إلى سيدات وفتيات المحافظة : ( سوق العمل يحتاج إليكم - جهِزه نفسَكم ، شاركوا ، وانجحوا ، احموا عقولكم من الشائعات، وحقوقكم بالقانون، وأحلامكم بالعلم والعمل ) مؤكداً علي أن الوعيُ هو مفتاح المستقبل الأفضل لكِ ولأسرتكِ، ومصر ستتقدم بسواعد أبنائها ورموزها، وستظل منصورة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

واعربت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها البالغة بالتواجد على أرض الدقهلية، قائلة: ( الدقهلية أرضٌ عريقة تزخر بالعلم والعمل والعطاء، ونساؤها رفعن اسم المحافظة عاليًا في سجل مصر ) .

وقالت " رئيسة المجلس القومي للمرأة" نُثمّن دعم محافظ الدقهليه الكامل للمبادرة، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية؛ فالمجتمع كله شريك في صناعة وعي عام يحمي الأسرة ويعزّز قيم المواطنة .

وأكدت " أمل عمار " علي أن مبادرة "معًا بالوعي نحميها " تبني عقلًا ناقدًا وأسرة متماسكة، وتُحصّن المجتمع من الشائعات والعنف والتنمر والابتزاز الإلكتروني .