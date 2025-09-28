رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية، اليوم، باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم جهود المجلس وبرامجه التنموية، ودعماً لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس, والدكتورة رشا مهدي، والأستاذة صفاء أبو السعود عضوتا المجلس, والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ, واللواء عماد الدين عبدالله السكرتير العام للمحافظ, واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظ, والدكتورة امينة شلبي مقررة فرع المجلس بالدقهلية, والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية, داليا حمدي مدير عام الادارة العامة لمتابعة الفروع بالمجلس, و داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيسة المجلس, والاستاذة نهى مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس, و إيزيس محمود مسؤولة التنمية والتثقيف، و الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس, والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ, و حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.

و توجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير للواء طارق مرزوق، على دعمه المستمر لقضايا المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، ومساندته الدائمة للمجلس ومبادراته داخل المحافظة، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المرأة ويعزز من مشاركتها في مسيرة التنمية، امتدادًا لجهود الدولة في تهيئة بيئة داعمة للمرأة، واستعرضت أبرز المبادرات والمشروعات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات لدعم المرأة والأسرة المصرية، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشددة على دور المرأة في الحفاظ على الهوية المصرية والمساهمة في بناء جيل واع.

مد جسور التعاون مع المجلس القومي للمرأة

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق حرصه على مد جسور التعاون مع المجلس القومي للمرأة، مضيفًا أن المرأة المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وأن الاهتمام بالأسرة يبدأ من دعم المرأة وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل المناسبة لها، كما أكد على أن المرأة المصرية أثبتت حضورًا بارزًا في مختلف مجالات العمل والإبداع، وأسهمت بفاعلية في دفع مسيرة التنمية، إلى جانب دورها المحوري في رعاية الأسرة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المرأة بكافة السبل، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تعزز من دورها في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تبادلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدروع التذكارية، تقديرا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة المصرية.