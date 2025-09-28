قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات

رئيسة القومي للمرأة
رئيسة القومي للمرأة
أمل مجدى

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية، اليوم، باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم جهود المجلس وبرامجه التنموية، ودعماً لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس, والدكتورة رشا مهدي، والأستاذة صفاء أبو السعود عضوتا المجلس, والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ, واللواء عماد الدين عبدالله السكرتير العام للمحافظ, واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظ, والدكتورة امينة شلبي مقررة فرع المجلس بالدقهلية, والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية, داليا حمدي مدير عام الادارة العامة لمتابعة الفروع بالمجلس, و داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيسة المجلس, والاستاذة نهى مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس, و إيزيس محمود مسؤولة التنمية والتثقيف، و الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس, والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ, و حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.

و توجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير للواء طارق مرزوق، على دعمه المستمر لقضايا المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، ومساندته الدائمة للمجلس ومبادراته داخل المحافظة، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المرأة ويعزز من مشاركتها في مسيرة التنمية، امتدادًا لجهود الدولة في تهيئة بيئة داعمة للمرأة، واستعرضت أبرز المبادرات والمشروعات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات لدعم المرأة والأسرة المصرية، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشددة على دور المرأة في الحفاظ على الهوية المصرية والمساهمة في بناء جيل واع.

مد جسور التعاون مع المجلس القومي للمرأة

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق حرصه على مد جسور التعاون مع المجلس القومي للمرأة، مضيفًا أن المرأة المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وأن الاهتمام بالأسرة يبدأ من دعم المرأة وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل المناسبة لها، كما أكد على أن المرأة المصرية أثبتت حضورًا بارزًا في مختلف مجالات العمل والإبداع، وأسهمت بفاعلية في دفع مسيرة التنمية، إلى جانب دورها المحوري في رعاية الأسرة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المرأة بكافة السبل، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تعزز من دورها في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تبادلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدروع التذكارية، تقديرا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة المصرية.

المستشارة أمل عمار القومي للمرأة الدقهلية التنمية الشاملة تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

ريهانا

بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فيديو

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد