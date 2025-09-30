إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص إثر تصادم سيارة ميكروباص فى أتوبيس على طريق جمصة بلطيم بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص واتوبيس على طربق جمصه - بلطيم.



انتقل ضباط المباحث وسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة 5 مصابين وهم

محمد خيري على السعداوى 25 عاما مقيم دمنهور البحيرة

(ملازم أول) وإصابته بكسر بالعضد والساعد الأيمن

محمد رمضان عبدالله إسماعيل 24 عاما كفر الدوار بحيره

(مجند) وإصابته كسر بالساعد الأيمن

ذيد محمد محمود علي 44 عام مقيم ا ابو حمص بحيره (أمين شرطة) كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

أحمد سالم عبد الجواد 20 عاما مقيم البحيرة مجند شرطة مصاب سحجات وكدمات بالجسم

و محمد عماد رزق الله 22 عاما مقيم كفر الشيخ وإصابته

كدمات بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.