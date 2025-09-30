محافظ الدقهلية يكلف إدارة الحوكمة والمتابعة بحملة تفتيش موسعة على المخابز بمركز السنبلاوين

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بتنفيذ حملة تفتيش موسعة ومفاجئة على المخابز بنطاق مركز السنبلاوين ، وشملت الحملة المرور على مخابز قرى ( طنبول الكبرى، كفر طنبول، ميت غراب، شبراهور، الأورمان، الزريقي ) .

وقد قامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور والتفتيش على أكثر من 25 مخبزا للتحقق من الالتزام بالأوزان والمواصفات والإجراءات المنظمة للعمل ، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا متنوعا عباره عن ( 10 محاضر نقص وزن في رغيف الخبز - 2 محضر سجل ، مخالفات تتعلق بالسجلات والبيانات - 5 محاضر عدم الإعلان عن قائمة البيانات داخل المخبز - 3 محاضر مواصفات لعدم مطابقة الخبز للاشتراطات القياسية ) .

وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من هذه الحملات هو ضمان وصول الخبز المدعم بجودة ووزن كاملين للمواطنين، وتشديد الرقابة على المنظومة التموينية بمختلف حلقاتها، مشددا على أن تكرار المخالفات سيقابل بإجراءات رادعة طبقًا للقانون، مع استمرار التفتيش المفاجئ صباحا ومساء لرفع مستوى الانضباط.

وأكد اللواء طارق مرزوق علي أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة ستقوم بفحص ومراجعة الشكاوى فور ورودها، والتوسع في الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ، حفاظا على قوت المواطن وتعزيزا للعدالة الاجتماعية.