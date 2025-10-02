قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتفقد منظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمواقع تجميع قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والقليوبية.

وذلك في إطار متابعتها الحثيثة لتنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بظاهرة السحابة السوداء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.

ووجهت د. منال عوض بسرعة التنسيق مع الميكنة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة لضمان استدامة المعدات الخاصة بتجميع قش الأرز، حيث تم تلقي عدد ١٦٦ طلب لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمواقع مختلفة بمحافظات المنظومة.

وتم تأجير عدد ١١١ معدة حتى الآن، وتقدم من محافظة الدقهلية عدد ٦٠ طلب لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز، وتم تأجير عدد ٤٠ معدة حتى الآن، كما تم تلقي طلبات لفتح عدد ٥٦١ موقع تجميع بمحافظات المنظومة، تم فتح عدد ٤١١ موقع منها حتى الآن، وتحتل محافظة الدقهلية النسبة الأكبر في عدد المواقع التي تم فتحها وصلت إلى ٢٢٠ موقع، ووصل حجم الجمع بالمحافظة إلى ٧٧ ألف طن قش أرز، بالإضافة إلى فتح مواقع جمع بمحافظة القليوبية.

كما تحاورت الدكتورة منال عوض خلال زيارتها مع المزارعين والمتعهدين بالمواقع في محافظتى الدقهلية والقليوبية ، وأكّدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على الأهمية الاقتصادية والبيئية من الاستفادة بقش الأرز سواء بجمع وتحويلها إلى منتجات أخرى، وأيضاً العائد على الصحة والبيئة نتيجة الحد من حرق قش الأرز وكذا عدم حرقه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على المزارعين والمتعهدين بأهمية الإسراع في جمع المخلفات الزراعية من الأراضي لإتاحة الفرصة لإخلائها وتأهيلها لاستقبال زراعة المحاصيل الأخرى، كما طالب وزيرة التنمية المحلية ، المتعهدين بضرورة الإسراع في جمع وكبس قش الأرز حتى يتم الاستفادة منه وعدم إهدار مورد بيئي هام.

وتناشد الدكتورة منال عوض ، السادة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات حرق قش الأرز على الخط الساخن لغرفة الأزمات والكوارث رقم 0220532503 أو رقم الواتس اب 01222693333 لخدمة المواطنين بوزارة البيئة حتى يتم التعامل الفورى مع تلك الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

