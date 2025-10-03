محافظ الدقهلية يفتتح تطوير ورفع كفاءة مسجد القعقاع بن عمرو بالمنزلة

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة مسجد الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي بمدينة المنزلة، وأدّى صلاة الجمعة بالمسجد، ثم تفقد ضريح الصحابي ، مؤكّدًا أن تطوير دور العبادة وصون مكانتها يتمان عبر شراكة وثيقة بين الدولة والمجتمع المدني بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف (نيابة عن وزير الأوقاف)، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية،

وأشاد " المحافظ " دور المجتمع المدني في تمويل ودعم أعمال التطوير، قائلاً: " المجتمع المدني شريك أصيل في بناء ونهضة الدقهلية ، وكل من ساهم في تجديد بيت من بيوت الله له منا الشكر والتقدير، وسنواصل هذا النهج التشاركي في مشروعاتنا الخدمية.

