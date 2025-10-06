قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ المنيا: نصر أكتوبر رمز للعزة وتجسيد حقيقي لإرادة الشعب المصري

احتفالات نصر اكتوبر المجيدة
احتفالات نصر اكتوبر المجيدة
ايمن رياض

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والذي نظمته مديرية الثقافة على مسرح ديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، ورحاب توفيق مدير ثقافة المنيا، إلى جانب عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، تضمنت عروضًا لكورال أطفال مديرية التربية والتعليم، وكورال أطفال قصر ثقافة المنيا، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عصام الشاذلي باقة من الأغاني الوطنية التي تجسّد روح الانتماء وحب الوطن.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وأسر الشهداء، وشعب محافظة المنيا، بمناسبة الذكرى الخالدة لانتصارات أكتوبر، التي ستظل رمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية وتجسيدًا حقيقيًا لوحدة الشعب والجيش وإرادتهما في تحقيق العبور واستعادة الحق.

تاريخ الوطن 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، أن يوم السادس من أكتوبر يمثل لحظة فاصلة في تاريخ الوطن، جسّد فيها أبناء مصر من جيشها الباسل وشعبها العظيم أسمى معاني التحدي والإصرار.

وأكد أن تلك الحرب برهنت أن العزيمة القوية والتخطيط المحكم قادر على صنع المعجزات، وأن أبطال القوات المسلحة سطروا بحروف من نور قصة كفاح خالدة ستظل محل فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.

المنيا مديرية الثقافة احتفالات نصر اكتوبر مسرح المحافظة العزيمة والاصرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

قنصل السعودية بالأسكندرية : التعاون والتنسيق البناء يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الدول

قنصل السعودية بالإسكندرية: التعاون والتنسيق البناء يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الدول

جانب من اللقاء

التعليم تتوسع في التعاون مع سنغافورة لتطوير المناهج

لقاء اليوم

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد