نائب محافظ المنيا: نصر أكتوبر رمز للعزة وتجسيد حقيقي لإرادة الشعب المصري

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والذي نظمته مديرية الثقافة على مسرح ديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، ورحاب توفيق مدير ثقافة المنيا، إلى جانب عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، تضمنت عروضًا لكورال أطفال مديرية التربية والتعليم، وكورال أطفال قصر ثقافة المنيا، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عصام الشاذلي باقة من الأغاني الوطنية التي تجسّد روح الانتماء وحب الوطن.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وأسر الشهداء، وشعب محافظة المنيا، بمناسبة الذكرى الخالدة لانتصارات أكتوبر، التي ستظل رمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية وتجسيدًا حقيقيًا لوحدة الشعب والجيش وإرادتهما في تحقيق العبور واستعادة الحق.

تاريخ الوطن

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، أن يوم السادس من أكتوبر يمثل لحظة فاصلة في تاريخ الوطن، جسّد فيها أبناء مصر من جيشها الباسل وشعبها العظيم أسمى معاني التحدي والإصرار.

وأكد أن تلك الحرب برهنت أن العزيمة القوية والتخطيط المحكم قادر على صنع المعجزات، وأن أبطال القوات المسلحة سطروا بحروف من نور قصة كفاح خالدة ستظل محل فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.