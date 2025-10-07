قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا ينعى فقيد الأمة الإسلامية الدكتور أحمد عمر هاشم بكلمات مؤثرة

محافظ المنيا ينعى الدكتور عمر هاشم
محافظ المنيا ينعى الدكتور عمر هاشم
ايمن رياض

نعى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فقيد الوطن والأمة الإسلامية، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية بعد رحلة عامرة بالعلم والعطاء وخدمة الدين والوطن.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته، مؤكدًا أن الفقيد كان قامة علمية وواحدًا من أبرز رموز الأزهر الشريف الذين أفنوا حياتهم في نشر صحيح الدين والدعوة إلى الاعتدال والوسطية، فترك أثرًا طيبًا في قلوب محبيه وتلامذته في مصر والعالم العربي، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أسرته وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور احمد عمر هاشم علي موقع التواصل الاجتماعى نعيا قالت فيه : "ننعي إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه، وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم.. نسأل الله أن يبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب.

المنيا محافظ المنيا الدكتور أحمد عمر هاشم الأزهر

