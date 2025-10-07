قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
محافظات

صحة المنيا تنفذ ندوات طبية لرفع الوعي حول الأمراض المعدية والوقاية منها

ندوات توعوية للطلاب
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية الصحة المدرسية كأحد الركائز الأساسية لحماية النشء، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، تسهم في تعزيز الوعي الصحي والسلوكيات السليمة، وتمكّن من الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وعلاجها، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الصحية الشاملة للمجتمع.

واستعرض الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خطة المديرية للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تركز على تعزيز الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية داخل المنشآت التعليمية.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية ورفع الوعي الصحي بين الطلاب والمعلمين، وتحسين جودة حياة الطلاب، خاصة في المناطق الريفية، لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وأوضحت الدكتورة الشيماء علي طه، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الخطة تشمل تشكيل لجان صحية بكل منشأة تعليمية للتعامل مع أي حالات مشتبه بها، مع تخصيص غرفة عزل بكل مدرسة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه بمرض معدٍ، فضلًا عن التأكد من استيفاء المنشآت التعليمية للاشتراطات الصحية من حيث النظافة العامة، والتهوية الجيدة، والإضاءة، والكثافة الطلابية المناسبة.

وأضافت أنه تم إعداد خطة مرور شهرية على المدارس لتقييم الوضع الصحي وتنفيذ الاشتراطات الوقائية، مع متابعة دقيقة لأي حالة اشتباه واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، بما في ذلك فحص الحالة وعزلها مؤقتًا حتى تمام الشفاء ومتابعة المخالطين.

كما أشارت إلى تنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، للتعريف بالأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، إلى جانب المرور الدوري على منافذ تداول الأغذية داخل المدارس ومحيطها، وسحب عينات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، والتأكد من توافر الشهادات الصحية لمتداولي الأغذية.

وأكدت استمرار تطعيم طلاب المدارس ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وفقًا للبروتوكولات والضوابط المعتمدة، حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

المنيا محافظ المنيا ندوات الطلاب

