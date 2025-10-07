برنامج متكامل لتعزيز الانتماء الوطني وإحياء قيم البطولة والتضحية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية دور الثقافة باعتبارها قوة ناعمة فاعلة في رفع الوعي المجتمعي، وتنمية الفكر والإبداع لدى مختلف فئات المواطنين، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية والقادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الثقافة بالمنيا عن تنظيم برنامج ثقافي متكامل تزامنًا مع احتفالات محافظة المنيا بانتصارات أكتوبر المجيدة، يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإحياء قيم البطولة والتضحية التي جسدها أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تعكس مكانة هذا الحدث الخالد في وجدان المصريين وذاكرتهم الوطنية.

برنامج ثقافي

من جانبها، أوضحت رحاب توفيق، مدير ثقافة المنيا، أن البرنامج يُقام تحت شعار “وفرحت مصر” على مدار شهر أكتوبر الجاري، وتتنوع فعالياته لتشمل مختلف فئات المجتمع، حيث تتضمن ندوات فكرية ومحاضرات وحلقات بحثية وأمسيات شعرية وورشًا فنية ومسابقات وعروضًا مسرحية وموسيقية وسينمائية، إلى جانب فقرات خاصة للأطفال والشباب وذوي الهمم.

وأضافت أن فعاليات البرنامج تمثل قوة ثقافية ملهمة تسهم في استعادة أجواء البهجة والفخر التي عاشها المصريون عقب نصر أكتوبر العظيم، كما تعزز روح الولاء والانتماء، وتعيد إحياء قيم التضحية والفداء، بما يرسّخ الهوية الوطنية ويغرس في نفوس الأجيال الجديدة الاعتزاز ببطولات الجيش المصري وتاريخه المشرف.