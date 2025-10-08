صحة المنيا: تقديم خدمات طبية بالمجان لـ 1166 مواطنا بقرية صندفا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، جهودها في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية، من خلال تنظيم قوافل طبية شاملة بجميع التخصصات.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية صندفا بمركز بني مزار، على مدار يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، بإشراف الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل المديرية، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية المتنقلة التي تستهدف الوصول بالخدمة الطبية لكل مواطن داخل نطاق المحافظة.

قوافل طبية

وأشارت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1166 مواطنًا في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف على 218 حالة باطنة، و288 جراحة، و104 نساء وتنظيم أسرة، و340 أطفال، و136 جلدية، و80 أسنان، بالإضافة إلى إجراء 91 تحليل دم، و67 تحليل بول وبراز، و19 حالة موجات صوتية، و9 حالات أشعة سينية، إلى جانب تنفيذ 8 ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 120 مواطنًا، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ95 مواطنًا، وتحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.