ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة المنيا ضمن الأفضل عالميا في تصنيف "التايمز"

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إدراج الجامعة ضمن الفئة (1001–1200) في تصنيف Times Higher Education العالمي لعام 2026 ، مشيراً إلى أن التصنيف شمل هذا العام 2191 مؤسسة تعليمية من 115 دولة حول العالم، في دلالة واضحة على اتساع نطاق المنافسة الأكاديمية وارتفاع معايير التميز الدولي.

مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل خطوة جديدة في مسيرة جامعة المنيا نحو التميز العالمي، ويؤكد التزامها الراسخ بتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ودعم الكفاءات الأكاديمية الشابة، ومواصلة التطوير بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحقيق الريادة والتميز في مختلف المجالات.

وأضاف أن جامعة المنيا أنشأت وحدة متخصصة للتصنيف الدولي تُعنى بدعم معايير الأداء الأكاديمي والبحثي، ومتابعة مؤشرات التطوير المؤسسي وفقًا للمعايير العالمية، بما يُسهم في تعزيز حضور الجامعة على خريطة التصنيفات الدولية وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية تتبنى معايير الجودة والتميز.

يذكر  أن تصنيف "التايمز" العالمي يعتمد على 17 مؤشر أداء تُغطي مختلف أوجه التميز الجامعي، تشمل جودة التعليم والبيئة الأكاديمية، وكفاءة العملية التعليمية ومستوى الدعم الطلابي، والبحث العلمي من حيث السمعة البحثية والإنتاجية وحجم التمويل المخصص للأبحاث.

المنيا جامعة المنيا التايمز تصنيف الجامعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

نقابة الاطباء

توافد كبير من الأطباء على انتخابات التجديد النصفى فى النقابة الفرعية بأسوان

خلال الندوة

الإسماعيلية.. مظاهرة دعم وتأييد للرئيس السيسي والدولة المصرية بعد وقف إطلاق النار والعدوان على غزة

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

ضبط المتهم في واقعة التحرش داخل صيدلية بسوهاج

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

