أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي منذ قليل.

ونشر حساب النقابة عبر فيسبوك الخبر قائلا:" تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث والملحن الموسيقي عثمان حناوي

إنا لله و إنا إليه راجعون".

الفنانة ميادة الحناوي، ولدت في حلب عام 1959 وتميّزت بصوتٍ طربي عميق يجمع بين الرومنسية والدراما، فبنت مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود.

حقّقت شهرتها الحقيقية في مصر والعالم العربي من خلال تعاونها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، محمد الموجي، ومحمد عبد الوهاب، الذين أهدوها ألحاناً خالدة أثرت الحركة الغنائية العربية.

وعلى الرغم من النجومية والإنجاز، عانت ميادة الحناوي فترات من التحديات الفنيّة والسياسية؛ وكُرّست إشاعات عدة حول حالتها الصحية خلال مراحل غيابها عن الساحة، لكنها دائماً ما تعود صامدة عند جمهورها.