قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: استمرار هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي حتى كأس آسيا 2027

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
منتصر الرفاعي

أكدت تقارير صحفية سعودية استمرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى نهاية كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

عقد ممتد حتى نهاية كأس آسيا

وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رينارد سيواصل مشواره مع "الأخضر" بعد أن نجح في تحقيق الهدف الأبرز وهو قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يمتد عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى ختام مشاركة المنتخب في البطولة القارية عام 2027.

إنجاز التأهل إلى المونديال

وكان المنتخب السعودي قد حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 بعد تعادل سلبي أمام منتخب العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي. هذا التعادل رفع رصيد السعودية إلى 4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على العراق صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

رينارد يدخل التاريخ مع السعودية

بهذا الإنجاز، أصبح هيرفي رينارد أول مدرب في تاريخ السعودية ينجح في قيادة "الأخضر" للتأهل إلى نسختين متتاليتين من كأس العالم، حيث سبق وأن قاد الفريق في نسخة 2022، وحقق خلالها انتصارًا تاريخيًا على الأرجنتين، التي تُوّجت لاحقًا باللقب.

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المنتخب السعودي كأس آسيا 2027 كأس العالم 2026 منتخب العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

سهر الصايغ

سهر الصايغ من طب الأسنان إلى «لعدم كفاية الأدلة»

هيئة قصور الثقافة

إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المواقع الثقافية بالمحافظات

بسنت شوقي وأسماء جلال

بسنت شوقي وأسماء جلال تستعدان لمهرجان الجونة السينمائي

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد