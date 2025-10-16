تقارير: استمرار هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي حتى كأس آسيا 2027

أكدت تقارير صحفية سعودية استمرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى نهاية كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

عقد ممتد حتى نهاية كأس آسيا

وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رينارد سيواصل مشواره مع "الأخضر" بعد أن نجح في تحقيق الهدف الأبرز وهو قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يمتد عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى ختام مشاركة المنتخب في البطولة القارية عام 2027.

إنجاز التأهل إلى المونديال

وكان المنتخب السعودي قد حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 بعد تعادل سلبي أمام منتخب العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي. هذا التعادل رفع رصيد السعودية إلى 4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على العراق صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

رينارد يدخل التاريخ مع السعودية

بهذا الإنجاز، أصبح هيرفي رينارد أول مدرب في تاريخ السعودية ينجح في قيادة "الأخضر" للتأهل إلى نسختين متتاليتين من كأس العالم، حيث سبق وأن قاد الفريق في نسخة 2022، وحقق خلالها انتصارًا تاريخيًا على الأرجنتين، التي تُوّجت لاحقًا باللقب.