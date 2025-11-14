رينارد بعد الفوز على كوت ديفوار: الأداء لم يصل للمستوى المطلوب رغم تحقيق الانتصار

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن عدم رضاه الكامل عن أداء فريقه أمام منتخب كوت ديفوار، رغم الفوز بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن استعدادات "الأخضر" لكأس العرب 2025 في قطر.

وأكد رينارد في تصريحاته عقب اللقاء أن المنتخب السعودي قدم مستوى قتاليًا طوال المباراة، موضحًا: "سجلنا هدفًا مهمًا وحافظنا عليه حتى النهاية، واللاعبون أظهروا روحًا عالية وانضباطًا في تنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية."

تصريحات رينارد

وأضاف المدير الفني أن الفريق ما زال بحاجة إلى تطوير الأداء، مشددًا على وجود ملاحظات فنية لم ترضِ الجهاز الفني: "ندرك أن هناك جوانب تحتاج إلى تحسين، خاصة في التحركات الهجومية والتعامل مع الكرة تحت الضغط. الأداء لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه، وسنعمل على معالجة ذلك في الفترة المقبلة."

وأشار رينارد إلى أن مواجهة منتخب قوي مثل كوت ديفوار، الذي يمتلك خبرة كبيرة على مستوى القارة الأفريقية، كانت اختبارًا مهمًا للأخضر، مؤكداً أن الفريق يحتاج إلى رفع مستوى التركيز والسرعة والدقة في المباريات القادمة.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب السعودي قبل مواجهة الجزائر الودية يوم الثلاثاء المقبل، وقبل انطلاق منافسات كأس العرب مطلع ديسمبر في قطر.

قائمة المنتخب السعودي لشهر نوفمبر شهدت حضور كل من:

حراسة المرمى:

نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار.

خط الدفاع:

ياسر الشهراني، حسن كادش، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.

خط الوسط:

ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، سلطان مندش.

خط الهجوم:

سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.