اليوم .. ليفربول يوجه نوتنجهام فورست فى رحلة الانقاذ من الموقف الصعب بالدوري الانجليزي

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح مع يواجه نوتنجهام فورست ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

يسعى اليوم فريق ليفربول لاستعادة الانتصارات من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدورى الإنجليزي بعد أن عانى ليفربول خلال الشهور الثلاثة الماضية، من موسم مضطرب امتزج بين النجاحات والإخفاقات فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ورغم تواجد ليفربول فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وابتعاده بفارق 8 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، فإن هذا الفارق من النقاط ليس مستحيلا بكل تأكيد، ولكن فى ظل مستوى الفريق الحالي، من المرجح أن يتسع الفارق أكثر من أن يتقلص.

مباريات ليفربول حتى نهاية 2025

ويأمل ليفربول فى الخروج بنتائج إيجابية خلال مبارياته المقبلة فى البطولة، التى يخوضها حتى نهاية عام 2025، فبعد مباراته أمام نوتنجهام، سوف يلتقى وستهام يونايتد، وسندرلاند، وليدز يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، ووولفرهامبتون، قبل أن يلعب مرة أخرى مع ليدز فى الأول من يناير المقبل.

ويدرك لاعبو ليفربول أنه يتعين على الفريق عدم التفريط فى أى نقطة، خاصة فى اللقاءات الستة المقبلة بالمسابقة، حتى لا تتلاشى آمالهم فى التتويج باللقب فى موسمين متتاليين لأول مرة منذ عام 1984.

أليسون بيكر يعود

ومن المقرر أن يعود أليسون بيكر، لحراسة عرين ليفربول مجددا، بعدما غاب عن آخر 6 مباريات بسبب إصابته فى أوتار الركبة، حيث يبدو مستعدا للعودة فى مباراة فورست، ليحل محل جيورجى مامارداشفيلي.

من جانبه، يتطلع النجم الدولى محمد صلاح، للتسجيل مرة أخرى خلال سادس مباراة يخوضها ضد نوتينجهام فورست، بعدما سبق أن سجل هدفين فى مرمى منافسه خلال اللقاءات الخمسة الماضية.

وخلال المواجهات السابقة، حقق صلاح انتصارين على نوتينجهام، الذى حقق فوزين أيضا، وفرض التعادل نفسه على مباراة وحيدة, وساهم (الفرعون المصرى) فى 6 أهداف لليفربول هذا الموسم بالدورى الإنجليزى حتى الآن، حيث أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه فى البطولة، علما بأنه أحرز 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 16 مباراة لعبها خلال الموسم الحالى بمختلف المسابقات المحلية والقارية.