مدرب بورنموث يحسم موقف سيمينيو مؤقتًا وسط اهتمام ليفربول وتوتنهام ويونايتد

تحدّث أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق بورنموث، عن مستقبل المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، في ظل تزايد التكهنات حول رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الشتويةالمقبلة، مع وجود اهتمام كبير من عدة أندية أبرزها ليفربول.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ليفربول يرى في سيمينيو الخيار الأنسب لخلافة النجم المصري محمد صلاح، خاصة في ظل حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل الأخير، رغم امتداد عقده مع النادي حتى عام 2027، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

ولا يقتصر سباق التعاقد مع سيمينيو على ليفربول فقط، إذ يراقب اللاعب أيضًا كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام عن قرب، مع وجود شرط جزائي في عقده مع بورنموث يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني و5 ملايين متغيرات، ساريًا لفترة محدودة في يناير قبل أن ينخفض في الصيف.

وعلّق إيراولا على تلك التحركات، قائلًا في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو":

"نحن ما زلنا في نوفمبر، سيمينيو لاعبنا وسيظل كذلك. اسألوني في يناير عن الانتقالات".

وأضاف المدير الفني:"في الوقت الحالي لا أشعر بأي قلق بشأن سوق الانتقالات أو مستقبل اللاعبين. عندما يأتي يناير سنتحدث عن احتياجات الفريق وما قد يحدث".

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللاعب الغاني الذي أصبح هدفًا رئيسيًا لعمالقة الدوري الإنجليزي.