باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب بورنموث يحسم موقف سيمينيو مؤقتًا وسط اهتمام ليفربول وتوتنهام ويونايتد

حمزة شعيب

تحدّث أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق بورنموث، عن مستقبل المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، في ظل تزايد التكهنات حول رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الشتويةالمقبلة، مع وجود اهتمام كبير من عدة أندية أبرزها ليفربول.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ليفربول يرى في سيمينيو الخيار الأنسب لخلافة النجم المصري محمد صلاح، خاصة في ظل حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل الأخير، رغم امتداد عقده مع النادي حتى عام 2027، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

ولا يقتصر سباق التعاقد مع سيمينيو على ليفربول فقط، إذ يراقب اللاعب أيضًا كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام عن قرب، مع وجود شرط جزائي في عقده مع بورنموث يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني و5 ملايين متغيرات، ساريًا لفترة محدودة في يناير قبل أن ينخفض في الصيف.

وعلّق إيراولا على تلك التحركات، قائلًا في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو":
"نحن ما زلنا في نوفمبر، سيمينيو لاعبنا وسيظل كذلك. اسألوني في يناير عن الانتقالات".

وأضاف المدير الفني:"في الوقت الحالي لا أشعر بأي قلق بشأن سوق الانتقالات أو مستقبل اللاعبين. عندما يأتي يناير سنتحدث عن احتياجات الفريق وما قد يحدث".

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللاعب الغاني الذي أصبح هدفًا رئيسيًا لعمالقة الدوري الإنجليزي.

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

حمدي الميرغني وزوجته

بموت في أمك.. وصلة غزل بين الفنانة إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

