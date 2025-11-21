موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، لمواجهة نوتنجهام فورست غدًا السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري للبريميرليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 18 نقطة، متأخرًا عن أرسنال المتصدر بفارق ثماني نقاط، وأربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يقبع نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

محمد صلاح ومستقبل غامض مع الريدز



على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية عن احتمال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم استمرار عقده مع الفريق حتى صيف 2027. وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن استمرار تراجع مستوى اللاعب قد يدفع النادي لقبول عرض مغرٍ، خاصة من الدوري السعودي للمحترفين.

واعتمدت التقارير على تصريحات الحارس السابق وأسطورة النادي ديفيد جيمس، الذي أكد أن ليفربول قد يوافق على بيع صلاح في حال تقديم عرض مالي ضخم يحقق مصلحة الفريق.

بدورها، أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن النادي سيكون منفتحًا على التفاوض حول رحيل اللاعب، مشيرة إلى أن البحث عن بديل لصلاح لا يعني بالضرورة أن الانتقال أصبح مؤكّدًا، ولكنه يظل خيارًا واردًا بحسب تطورات سوق الانتقالات.

ويبقى لقاء نوتنجهام فورست فرصة أمام ليفربول لتأكيد موقعه في جدول الدوري، في ظل حالة الترقب حول مستقبل نجمه المصري.