قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، لمواجهة نوتنجهام فورست غدًا السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة


تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري للبريميرليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 18 نقطة، متأخرًا عن أرسنال المتصدر بفارق ثماني نقاط، وأربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يقبع نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

محمد صلاح ومستقبل غامض مع الريدز


على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية عن احتمال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم استمرار عقده مع الفريق حتى صيف 2027. وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن استمرار تراجع مستوى اللاعب قد يدفع النادي لقبول عرض مغرٍ، خاصة من الدوري السعودي للمحترفين.

واعتمدت التقارير على تصريحات الحارس السابق وأسطورة النادي ديفيد جيمس، الذي أكد أن ليفربول قد يوافق على بيع صلاح في حال تقديم عرض مالي ضخم يحقق مصلحة الفريق.

بدورها، أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن النادي سيكون منفتحًا على التفاوض حول رحيل اللاعب، مشيرة إلى أن البحث عن بديل لصلاح لا يعني بالضرورة أن الانتقال أصبح مؤكّدًا، ولكنه يظل خيارًا واردًا بحسب تطورات سوق الانتقالات.

ويبقى لقاء نوتنجهام فورست فرصة أمام ليفربول لتأكيد موقعه في جدول الدوري، في ظل حالة الترقب حول مستقبل نجمه المصري.

نوتنجهام فورست ليفربول الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

أرشيفية

الإمارات تطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد