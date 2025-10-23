قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بهنساوى يهنىء فريق الهوكي بنادي بورفؤاد لفوزه ببطولة كأس السوبر

بهنساوي : فريق الهوكي يواصل حصد الالقاب ويؤكد كل الدعم للفريق لحصد بطولة أفريقيا الموسم المقبل
بهنساوي : فريق الهوكي يواصل حصد الالقاب ويؤكد كل الدعم للفريق لحصد بطولة أفريقيا الموسم المقبل
محمد الغزاوى

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أرق التهاني القلبية إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، والجهاز الفني والطبي والإداري، وكافة اللاعبين، وجماهير النادي العريقة ، بمناسبة حصول فريق الهوكي بالنادي على لقب كأس السوبر عقب الفوز على نادي الشرقية 2-1.

بهنساوي : فريق الهوكي يواصل حصد الألقاب  وكل الدعم للفريق لحصد بطولة أفريقيا الموسم المقبل

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن حصول فريق الهوكي على لقب كأس السوبر للمرة الأولى يعكس الجهد الكبير المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالأداء المتميز والانضباط وروح العزيمة والإصرار التي ظهر بها الفريق طوال المباراة، مؤكدًا أن المستوى الفني الذي قدمه الفريق اليوم كان مشرفًا ويليق بتاريخ النادي العريق.

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي أن مدينة بورفؤاد تفخر بما يقدمه نادي بورفؤاد من أداء متميز ونتائج إيجابية، داعيًا اللاعبين والجهاز الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشوارهم في بطولة الدوري العام والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي وأيضاً الظفر بحصد بطولة أفريقيا خلال الموسم المقبل، بما يليق بجماهير النادي الوفية التي لا تدخر جهدًا في دعمه ومساندته في كل المباريات.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن نادى بورفؤاد من الأندية العريقة حيث يعد أقدم نادي في مصر تم انشاؤه عام 1902 وهو رمز لمدينة بورفؤاد ككل ولابد وان يعود إلى الساحة الرياضية وبقوة ليكون مصدر فخر للمدينة وأبنائها.

أشاد الدكتور إسلام بهنساوي بالجهد المبذول من مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، للوصول بالفريق لهذا المستوي المتقدم في التميز سواء على مستوي الجمهورية، أو على مستوي القارة الافريقية، مؤكدا إستمرار تقديم كافة اوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمدينة بورفؤاد

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم المدينة الكامل للرياضة والأندية الرياضية والرياضيين، مشيرًا إلى أن ما يحققه نادي بورفؤاد اليوم من انتصارات يمثل دافعًا قويًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المدينة.

بورفؤاد نادى بورفؤاد كأس الهوكي قناة السويس

