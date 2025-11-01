مصطفى وزيري: الملك رمسيس الثاني عمل أول معاهدة سلام عرفتها البشرية

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزن تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري 83 طن وارتفاعه 11 متر ".

وتابع مصطفى وزيري:" تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير كان متكسر لـ 6 قطع ".

وأكمل مصطفى وزيري :" الملك رمسيس الثاني عمل اول معاهدة سلام عرفتها البشرية ".

ولفت مصطفى وزيري:" الملك رمسيس الثاني حكم مصر منذ أكثر من 3 آلاف سنة وهو ملك مشهور للغاية في الحضارة المصرية القديمة ".

