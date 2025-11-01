قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو الليثي: افتتاح المتحف المصري الكبير يبرز مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمد شحتة

أكد الإعلامي الدكتور  عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM) يُعد لحظة محورية ليس فقط للآثار المصرية بل أيضاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأضاف الليثي، في تصريحات تلفزيونية، بأن افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز الصورة الحضارية والنهوض الثقافي ، وان الدعوة واسعة النطاق لرؤساء وملوك العالم تعكس رغبة مصر في إبراز نفسها كمركز حضاري وثقافي، وليس مجرد دولة سياحية أو اقتصادية. هذا التوجّه مهم لأنه يعلن بأن مصر ليست فقط بلد «آثار»، بل بلدٌ يملك جغرافياً وإنسانياً وحضارياً رسالة. متحف مثل GEM، الذي يعرض أكثر من ١٠٠،٠٠٠ قطعة آثار من مختلف فترات التاريخ المصري القديم، يُظهر هذه الرسالة بشكل ملموس.  

وتابع الليثي بأن دعوة شخصيات بارزة عالميّاً لها دلالة تتعدى الاحتفال الآثاري؛ إنها رسالة بأن مصر بلدٌ يستقبل ضيوفاً على أعلى المستويات، ويُعد ببيئة آمنة ومستقرة. هذه الرسالة مهمة في ظل تحديات متزايدة على الصعيد الإقليمي والعالمي. من خلال إبراز مكان مثل GEM، عند الأهرامات، في محيط يُشاهد فيه العالم مصر في موقع أكثر قوة ووثوقاً، فإن ذلك يعزز فكرة أن مصر «مكان يُحتذى به».

ومن الواضح أن افتتاح المتحف يُعد استثماراً اقتصادياً استراتيجياً، فالسياحة شكلت بالفعل نسبة مهمّة من الناتج المحلي المصري، وافتتاح مؤسّسة بهذا الحجم يوفر رافعة سياحية ضخمة. بحسب بعض التقديرات، مصر تهدف إلى جذب 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2032، ومن المتوقع أن المتحف يشكّل عاملاً رئيسياً في تحقيق ذلك.  

وتابع: الأمر لا يقتصر على السياحة فقط، بل يمتد إلى سلسلة خدمات مرتبطة بها: ضيافة، فنون، تجارة تذكارات، تطوير بنية تحتية محلية، ما يُضخّ موارد إضافية في الاقتصاد المصري.

كما أن استضافة قادة العالم مع افتتاح مثل هذا المشروع تعني أن مصر تستخدم الثقافة والآثار كجسور للتواصل والشراكة الثقافية. هذا يمكن أن يُفتح أبواباً للتمويل الدولي، التعاون الأكاديمي، السياحة المعمقة، وبحثاً في التراث، وهو ما يعزز محوراً لمصر في الساحة العالمية كمتخصصٍ في الحضارة القديمة.

وأشار إلى أن تجسيد ذلك في تصميم المتحف من خلال التكنولوجيا الحديثة والمجالات البحثية يضع مصر في مركز المشهد الثقافي الدولي.  

واختتم بان افتتاح المتحف ودعوة القيادات العالمية يمثلان استثماراً استراتيجياً في الهوية والمكانة المصرية. إنه رسالة: «مصر آمنة، مصر حضارة، مصر قادرة على الانطلاق». وان هذا الحدث يشكل نقطة تحول في كيف يُنظر إلى مصر داخلياً وخارجياً.

عمرو الليثي المتحف المصري المتحف المصري الكبير الآثار المصرية الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة تكشف المستور في واقعة القبض على طالب تعدى على أخر بسلاح أبيض في دمياط

الدولار

التحفظ على 9 مليون جنيها من مضبوطات النقد الأجنبي

طلبة مدرسة داخل صندوق تروسيكل

بعد تداول فيديو لطلبة مدرسة بالصندوق.. القبض على قائد تروسيكل

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد