ضيوف افتتاح المتحف.. وفود دولية بارزة استقبلها مطار القاهرة خلال ساعات | بالأسماء

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، عدد من الوفود الدولية الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، المرتقب مساء اليوم، بحضور ومشاركة دولية بارز من مختلف بلدان العالم.

قام قطاع العلاقات العامة، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال كبار الضيوف القادمين على متن رحلات شركة مصر للطيران من مختلف العواصم العربية والأجنبية.

وفود المتحف المصري الكبير

كان من أبرز الوفود الدولية التي وصلت، كالتالي:

- وزيرة الثقافة والفرانكفونية من كوت ديفوار على الرحلة رقم (MS884) القادمة من أبيدجان.

- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وصل قادمًا من أنجامينا على الرحلة (MS886).

- وزير الدولة للشؤون الزراعية والغذاء نويل غريليش، وماريا بروك من أيرلندا على الرحلة (MS776) القادمة من دبلن.

- وزير الثقافة والفنون بيير إسماعيل بيدونج مكبات، ومحمدو لابارانج قادمين من الكاميرون على الرحلة (MS888).

- وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفير محمد سفيان براح من الجزائر، قادمين على الرحلة (MS846)، إضافة إلى ووزير الدولة للشؤون السياحية من الهند على الرحلة (MS974)، إلى جانب رئيس الأساقفة من دولة الفاتيكان على الرحلة (MS792).

– كما وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من جيبوتي على الرحلة (MS874)، ونهال سعد وميغيل أنخيل كويابي موراتينوس، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة، على الرحلة (MS768) القادمة من برشلونة.

- ووصل أيضًا رئيس الوزراء الأوغندي والوفد المرافق له للمشاركة في حفل الافتتاح، كما وصل محافظ البنك المركزي الإماراتي، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.

- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر وزير، قادما متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم (MS784).

ويُختتم الأفواج الرسمية بوصول المبعوثة الخاصة لرئيسة وزراء اليابان ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية على الرحلة (MS965) القادمة من طوكيو، يعقبها وصول وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المملكة المتحدة على الرحلة (MS784).

وأكدت سلطات مطار القاهرة الدولي، أن جميع الصالات على أهبة الاستعداد لاستقبال الضيوف، مع توفير مسارات مخصصة للوفود الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الوصول والاستقبال.

تجهيزات استثنائية مكثفة داخل صالات الركاب

استعدت الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥، واستكملت وزارة الطيران المدني استعداداتها الشاملة لإستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

يشهد مطار القاهرة الدولي، تجهيزات خاصة واستعدادات على أعلى مستوى، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الموافق غدا السبت، 1 نوفمبر، حيث يرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مباني الركاب (1، 2، 3، و4) لاستقبال كبار الزوار والوفود الرسمية وضيوف مصر من مختلف الدول.

ويجري مطار القاهرة الدولي، خطة تطوير شاملة ، حيث تم تجهيز كاونترات مخصصة للوفود القادمة، ووضع بانرات تعريفية متعددة اللغات عن المتحف المصري الكبير، إلى جانب تزيين مجموعة من طائرات الأسطول الوطني بشعار المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس روح الاحتفال وتُسهم في نشر رسالة حضارية للعالم أجمع،

فضلًا عن تشكيل فرق عمل إضافية فى كل التخصصات لتسهيل اجراءات السفر والوصول للوفود المشاركة؛ لاسيما زيادة فرق العمل من منسقي الصالات والعلاقات العامة داخل مباني الركاب، لتأمين التشغيل وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، ضمن خطة شاملة تعكس جاهزية وكفاءة منظومة قطاع الطيران المدني في إدارة الأحداث الكبرى، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن المتحف على شاشات المطار، وتشغيل الشاشة العملاقة (5D) أمام مبنى الركاب رقم (2) لبث مراسم الافتتاح مباشرة.

شاشات عرض داخل الصالات تبث الافتتاح للمسافرين

قالت وزارة الطيران المدني، إن هناك خطة تشغيل متكاملة تجري بالتكامل بين مطاري القاهرة، وسفنكس الدولي باعتباره البوابة الجوية الاقرب إلى المتحف، وذلك وسط تنسيق وتعاون تام مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق ميدانية من قيادات الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل بما يضمن أعلى مستويات الدقة والإنسيابية والتكامل بين جميع الجهات، لخروج الحدث بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وريادتها على الساحة الدولية.

كما ستُنقل فعاليات ومراسم افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر شاشات العرض في مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولى وجميع المطارات المصرية، لتعيش صالات السفر والوصول أجواء هذا الحدث الوطني التاريخي بالتزامن مع الاحتفال المقام بمنطقة الأهرامات، في مشهد احتفالي يعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز العظيم.

ويُعد مطار سفنكس الدولي البوابة الجوية الأقرب إلى موقع المتحف، حيث تم رفع كفاءة الصالات ومناطق الخدمة، وتحديث الأنظمة الأمنية والتكنولوجية، مع إبراز الهوية البصرية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة في التصميمات الداخلية للمطار، كما تم وضع شاشات ضخمة داخل صالة السفر ولأول مرة في المطارات المصرية للتسهيل علي الراكب لمعرفة رحلته داخل وخارج صالات السفر، بالإضافة إلى أنه تم تطوير صالة كبار الزوار وتخصيص ترمك للطائرات الرسمية والخاصة، لضمان إنسيابية حركة الطائرات واستقبال ضيوف مصر في أجواء متميزه تليق بقيمة الحدث العالمي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تجسد عظمة مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار دورها الوطني لتقديم تجربة سفر استثنائية لضيوف مصر من أنحاء العالم المختلفة .