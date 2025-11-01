قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضيوف افتتاح المتحف.. وفود دولية بارزة استقبلها مطار القاهرة خلال ساعات | بالأسماء

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، عدد من الوفود الدولية الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، المرتقب مساء اليوم، بحضور ومشاركة دولية بارز من مختلف بلدان العالم.

قام قطاع العلاقات العامة، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال كبار الضيوف القادمين على متن رحلات شركة مصر للطيران من مختلف العواصم العربية والأجنبية.

وفود المتحف المصري الكبير

كان من أبرز الوفود الدولية التي وصلت، كالتالي:

- وزيرة الثقافة والفرانكفونية من كوت ديفوار على الرحلة رقم (MS884) القادمة من أبيدجان.
 - أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وصل قادمًا من أنجامينا على الرحلة (MS886).

- وزير الدولة للشؤون الزراعية والغذاء نويل غريليش، وماريا بروك من أيرلندا على الرحلة (MS776) القادمة من دبلن.
- وزير الثقافة والفنون بيير إسماعيل بيدونج مكبات، ومحمدو لابارانج  قادمين من الكاميرون على الرحلة (MS888).

- وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفير محمد سفيان براح من الجزائر، قادمين على الرحلة (MS846)، إضافة إلى ووزير الدولة للشؤون السياحية من الهند على الرحلة (MS974)، إلى جانب رئيس الأساقفة من دولة الفاتيكان على الرحلة (MS792).

–  كما وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من جيبوتي على الرحلة (MS874)، ونهال سعد وميغيل أنخيل كويابي موراتينوس، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة، على الرحلة (MS768) القادمة من برشلونة.

 - ووصل أيضًا رئيس الوزراء الأوغندي والوفد المرافق له للمشاركة في حفل الافتتاح، كما وصل محافظ البنك المركزي الإماراتي، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.

- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر وزير، قادما متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم (MS784).

ويُختتم الأفواج الرسمية بوصول المبعوثة الخاصة لرئيسة وزراء اليابان ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية على الرحلة (MS965) القادمة من طوكيو، يعقبها وصول وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المملكة المتحدة على الرحلة (MS784).

وأكدت سلطات مطار القاهرة الدولي، أن جميع الصالات على أهبة الاستعداد لاستقبال الضيوف، مع توفير مسارات مخصصة للوفود الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الوصول والاستقبال.

تجهيزات استثنائية مكثفة داخل صالات الركاب

 استعدت الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥، واستكملت وزارة الطيران المدني استعداداتها الشاملة لإستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

يشهد مطار القاهرة الدولي،  تجهيزات خاصة واستعدادات على أعلى مستوى، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الموافق غدا السبت، 1 نوفمبر،  حيث يرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مباني الركاب (1، 2، 3، و4) لاستقبال كبار الزوار والوفود الرسمية وضيوف مصر من مختلف الدول.

ويجري مطار القاهرة الدولي، خطة تطوير شاملة ، حيث تم تجهيز كاونترات مخصصة للوفود القادمة، ووضع بانرات تعريفية متعددة اللغات عن المتحف المصري الكبير،  إلى جانب تزيين مجموعة من طائرات الأسطول الوطني بشعار المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس روح الاحتفال وتُسهم في نشر رسالة حضارية للعالم أجمع،
فضلًا عن تشكيل فرق عمل إضافية فى كل التخصصات لتسهيل اجراءات السفر والوصول للوفود المشاركة؛ لاسيما زيادة فرق العمل من منسقي الصالات والعلاقات العامة داخل مباني الركاب، لتأمين التشغيل وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، ضمن خطة شاملة تعكس جاهزية وكفاءة منظومة قطاع الطيران المدني  في إدارة الأحداث الكبرى، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن المتحف على شاشات المطار، وتشغيل الشاشة العملاقة (5D) أمام مبنى الركاب رقم (2) لبث مراسم الافتتاح مباشرة.

شاشات عرض داخل الصالات تبث الافتتاح للمسافرين

قالت وزارة الطيران المدني، إن هناك خطة تشغيل متكاملة تجري بالتكامل بين مطاري القاهرة، وسفنكس الدولي باعتباره البوابة الجوية الاقرب إلى المتحف، وذلك وسط تنسيق وتعاون تام مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق ميدانية من قيادات الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة تنفيذ  خطة التشغيل بما يضمن أعلى مستويات الدقة والإنسيابية والتكامل بين جميع الجهات، لخروج الحدث بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وريادتها على الساحة الدولية.

كما ستُنقل فعاليات ومراسم افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر شاشات العرض في مطار  القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولى وجميع المطارات المصرية، لتعيش صالات السفر والوصول أجواء هذا الحدث الوطني التاريخي بالتزامن مع الاحتفال المقام بمنطقة الأهرامات، في مشهد احتفالي يعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز العظيم.

ويُعد مطار سفنكس الدولي البوابة الجوية الأقرب إلى موقع المتحف، حيث تم رفع كفاءة الصالات ومناطق الخدمة، وتحديث الأنظمة الأمنية والتكنولوجية، مع إبراز الهوية البصرية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة في التصميمات الداخلية للمطار، كما تم وضع شاشات ضخمة داخل صالة السفر ولأول مرة في المطارات المصرية للتسهيل علي الراكب لمعرفة رحلته داخل وخارج صالات السفر، بالإضافة إلى أنه تم تطوير صالة كبار الزوار وتخصيص ترمك للطائرات الرسمية والخاصة، لضمان إنسيابية حركة الطائرات واستقبال ضيوف مصر في أجواء متميزه تليق بقيمة الحدث العالمي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تجسد عظمة مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار دورها الوطني لتقديم تجربة سفر استثنائية لضيوف مصر من أنحاء العالم المختلفة .

مطار القاهرة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير ضيوف المتحف المصري الكبير مطار سفنكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر خلال تكريم خريجي ماليزيا: نهنئكم بالتخرج ونهنئ العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس جامعة الأزهر لحظة تكريم خريجي ماليزيا : نهنئكم والعالم بافتتاح المتحف المصري الكبير

علي جمعة

علي جمعة : الحمد لله ولا إله إلا الله كلمتان تجسدان الشكر والتوحيد

الصلاة

موعد آذان العصر بالتوقيت الشتوي

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد