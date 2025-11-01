أحمد موسى: متاحف لا تساوي 1 على ألف من المتحف المصري الكبير تكلفت 4 مليارات دولارات

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك متاحف لا تساوي 1 من ألف من المتحف المصري الكبير وتكلفت أكثر من 4 مليارات دولارات.



وتابع خلال تغطية خاصة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تقام بعد قليل وتذاع على قناة صدى البلد، أنه سوف يعرض فيديو لمركب الملك خوفو من الداخل وهذا فيديو حصري له لم يعرض من قبل.



ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لكل المصريين على السوشيال ميديا الذين نشروا صورهم بالزي الفرعوني احتفاءً ودعما لبلدهم في هذا الحدث الهام الذي يتابعه العالم كله.



وأشار إلى أن الحفل سيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.



وختم موسى حديثه قائلًا: افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة والدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.