اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
علاء ميهوب يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير

علاء ميهوب
علاء ميهوب
ملك موسى

علاء ميهوب يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير: صرح عالمي يجسد عظمة مصر وتاريخها العريق.

أشاد الكابتن علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني السابق، بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أنه يمثل صرحاً عالمياً يليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية بين دول العالم، ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الهوية الثقافية والكنوز الأثرية التي تميز أرض الكنانة منذ آلاف السنين.

وقال ميهوب في تصريحات خاصة إن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة معمارية وثقافية فريدة، ومشروعاً قومياً ضخماً سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث يقام على مساحة 500 ألف متر مربع في موقع استراتيجي يطل على أهرامات الجيزة، بما يجسد عبقرية التصميم والتكامل بين التراث القديم وروح العصر الحديث.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المتحف يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في عرض وتوثيق تاريخ الحضارة المصرية القديمة، إذ يضم بين جنباته أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة، أبرزها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922، إلى جانب قاعات العرض الدائم والمؤقت، ومتحف الطفل، ومركز الترميم العالمي، ما يجعله أحد أكبر وأحدث المتاحف في العالم.

وأشاد ميهوب بحجم التنظيم والدقة في تنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيراً إلى أن ما شاهده من تصميمات معمارية ومسارات عرض متطورة يعكس وعياً ثقافياً عميقاً ورؤية حضارية متقدمة، تجعل من المتحف المصري الكبير واجهة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، ومقصداً لكل عشاق التاريخ والحضارة.

وأكد نجم المنتخب الوطني السابق أن هذا الافتتاح التاريخي يبرز الوجه الحقيقي لمصر الحديثة التي تجمع بين الأصالة والتطور، موجهاً التحية لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع العظيم، من مهندسين وعمال وخبراء آثار، مشدداً على أن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة انطلاق جديدة للسياحة الثقافية في مصر، وسيسهم في تعزيز مكانتها كعاصمة للتاريخ الإنساني والحضارة العالمية.

