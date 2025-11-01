شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية

اعتبر محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إفتتاح المتحف المصري الكبير بحضور زعماء ورؤساء وملوك وقادة العالم في مصر بمثابة نافذه جديدة علي صعيد الترويج للاستثمار في مصر كونها بلد الامن والامان.

وقال "عبده"في بيان له اليوم، إن مصر من خلال هذه الاحتفالية لم تقدم للعالم حضارتها علي مدار التاريخ في مكان واحد وهو المتحف المصري الكبير بل تبرهن للعالم بأكمله علي انها بلد الامن والامان وهو ما يعتبر ترويجا حقيقيا لجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة بالسوق المصري.



ووجه "عبده" شكره للقيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود الكبيرة علي كافة الاصعيدة خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد ريادة مصر العالمية لافتا الي ان هناك تفاؤل كبير بين مجتمع الاعمال بمثل هذا الحدث والاحتفالية الكبيرة التي ستنعكس ايجابيا علي جذب مزيدا من الاستثمارات الي السوق المصري .

وتابع " عبده" : ان إحتفالية إفتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لها مردود ايجابي ليس علي جذب استثمارات للسوق المصري فقط بل ودعم الصادرات المصرية بفتح اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية في القطاعات المختلفة.

وختم " عبده" تصريحاته : ان هذا المتحف رؤية هامة لحدث ثقافي، وحضاري وتراثي يعيد تقديم الحضارة المصرية للعالم من جديد .. نحن فخورون بهذا الحدث الذي يعبر عن الشخصية المصرية بعراقتها وحداثتها للعالم أجمع.