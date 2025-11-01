قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 1-11-2025 داخل السوق الرسمية

لماذا استقر الدولار

يشهد السوق الرسمي استقرارا في سعر الدولار في مواجهة الجنيه، نظرا لاستمرار سريان مواعيد العطلة الرسمية في البنوك التي أقرها البنك المركزي المصري منذ مساء الخميس الماضي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي في اخر يوم عمل في البنوك البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية التي تبدأ كل يوم جمعة وسبت اسبوعيا.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار منذ اخر تداول في البنوك نحو  47.17 جنيه للشراء و 47,27 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنكي المصري لتمية الصادرات والاسكندرية

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو  47,15 جنيه للشراء و 47,25 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك نحو 47,18 جنيه للشراء و 47,28 جنيه للبيع في بنوك " نكست،HSBC،مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي"

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,19 جنيه للشراء و 47,29 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB،الأهلي المصري،مصر، فيصل الاسلامي"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,26 جنيه للشراء و 47,36 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي سايب و القاهرة.

