سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 1-11-2025 داخل السوق الرسمي

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، نكست، العربي الإفريقي الدول]، قناة السويس،HSBC، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".