حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 1-11-2025 داخل السوق الرسمي بالترتيب مع افتتاح المتحف المصري الكبير 


سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، نكست، العربي الإفريقي الدول]، قناة السويس،HSBC، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

الدولار الدولار أمام الجنيه سعر الدولار افتتاح المتحف المتحف المصري الكبير المتحف سعر دولار

