خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
شعبة المستلزمات الطبية تثمن اجتماع مدبولي لبحث الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد

ولاء عبد الكريم

أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المُستلزمات الطبية بغرفة القاهرة بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم القطاع الطبي وذلك عقب الاجتماع الذي عقده لمُتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحَّد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال "عبده" إن الدولة لم تتأخر عن دعم القطاع الطبي ، ودائمًا تسعى إلى تلبية مطالبه وتطويره وتنميته ، وإن هذا يُطمئِن المُستثمرين في هذا القطاع وبشكل خاص قطاع المستلزمات الطبية.
ووجّه رئيس شُعبة المُستلزمات الطبية شكره للدكتور مصطفى مدبولي وكل من حضر الاجتماع في ظل بحث موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحَّد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمُستلزمات الطبية.
وأشار "عبده" إلى أن مصر غنية بأبنائها المخلصين الذين دائمًا يسعون إلى دعم المواطنين والقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة ، مُشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الشراء المُوحَّد بالنسبة لقطاع المستلزمات الطبية.
وكان قد حضر اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المُوحَّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والفريق/ أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور/ عصام عمر، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، وعدد من المسئولين.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاهتمام البالغ الذي تُولّيه الحكومة من خلاله جميع أجهزتها المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وإتاحة المزيد منها؛ سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وذلك بما يسهم في توافر مخزون آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، مُؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحَّد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من الشركات، وعدم تراكم المديونية، ومن ثَمَّ يأتي هذا الاجتماع وغيره؛ للمتابعة المستمرة مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

