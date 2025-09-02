قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المستلزمات الطبية: صرف الدفعة الأولى من مديونية الشركات لدي هيئة الشراء الموحد

ولاء عبد الكريم

أعرب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن شكره وتقديره لوزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت لتعاملهما القوى والحاسم مع مديونية شركات المستلزمات الطبية حيث تم زيادة مخصصات الهيئة إلى ٧٥,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٢,٤٪؜ عن العام الماضي، كما بادرا أيضًا بجدولة هذه المديونية وتم بالفعل خلال اليومين الماضيين صرف أول دفعة بما يعنى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.

ولفت إلى أن هناك علاقة تعاون وشراكة بين القطاع الخاص بما فيه شعبة المستلزمات الطبية والحكومة بما فيها هيئة الشراء الموحد فى إطار من المسئولية الوطنية، ولن تفلح أى محاولات خبيثة من أعداء الوطن لإحداث الوقيعة بيننا.

كان الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد قد تضمن استمرار الهيئة في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولي وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويمثل نحو 60 % من اجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وتضمن الاتفاق أيضًا سداد نسبة الـ 40 % الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

إلهام شاهين ضيفة شرف مهرجان بردية السينمائي دورة وحيد حامد.. الثلاثاء المقبل

أحمد سعد يروج لحفله في لندن على طريقته الخاصة

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

