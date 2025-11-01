خبير تخطيط عمراني: المتحف المصري الكبير يعيد تشكيل الصورة الذهنية عن السياحة في العالم

اكد الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المتحف المصري الكبير، مشروع يجسد كيف يمكن للعمارة والعمران ان تغير حياة الشعوب.

وقال «القاضي»، إن افتتاح المتحف المصري الكبير جاء ليؤكد موقع مصر من التاريخ، فهو ليس مجرد متحف ولكنها إشارة لعودة مصر لدورها الريادي في عالم السياحة.

أضاف، أن تضم مصر أكبر متاحف العالم قد يكون منجما للذهب او قناة سويس جديدة وبالتأكيد سيكون قبلة قطاع السياحة في العالم ومصدرا للنقد الاجنبي ومشجع للاستثمار الاجنبي في مصر خاصة في القطاع السياحي والفندقي.

أكد «القاضي»، أن المتحف المصري الكبير يعيد تشكيل الصورة الذهنية عن السياحة حيث يتحول حديث العالم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا الي ارتفاع عدد الليالي السياحية والعائد علي المشروعات السياحية، وعن حجم اشغالات تاريخي للفنادق، فهو بالطبع ليس مجرد متحف.