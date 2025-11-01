قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل: هناك ضرورة أن يكون المتحف الكبير بؤرة ثقافية عالمية
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
تجهيز 14 ميداناً لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بكفر الشيخ | صور

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات
محمود زيدان

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تجهيز وتركيب شاشات عرض عملاقة في 14 ميداناً رئيسياً على مستوى المراكز والمدن، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 35 مركز شباب ونادياً رياضياً لاستقبال المواطنين.

جاءت هذه التجهيزات لنقل فعاليات حفل الافتتاح مباشرة، والذي يوصف بأنه "حدث القرن"، ليعيش أبناء المحافظة أجواء الفخر الوطني والبهجة الحضارية التي تليق بمكانة مصر وتاريخها.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ أن هذا الافتتاح يمثل نقلة حضارية وسياحية لمصر، ويعكس ريادتها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإقبال المتوقع على متابعة الحفل في الميادين يعبر عن مدى وعي المواطنين بأهمية هذا الصرح التاريخي.

كفر الشيخ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

