تجهيز 14 ميداناً لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بكفر الشيخ | صور

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تجهيز وتركيب شاشات عرض عملاقة في 14 ميداناً رئيسياً على مستوى المراكز والمدن، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 35 مركز شباب ونادياً رياضياً لاستقبال المواطنين.

جاءت هذه التجهيزات لنقل فعاليات حفل الافتتاح مباشرة، والذي يوصف بأنه "حدث القرن"، ليعيش أبناء المحافظة أجواء الفخر الوطني والبهجة الحضارية التي تليق بمكانة مصر وتاريخها.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ أن هذا الافتتاح يمثل نقلة حضارية وسياحية لمصر، ويعكس ريادتها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإقبال المتوقع على متابعة الحفل في الميادين يعبر عن مدى وعي المواطنين بأهمية هذا الصرح التاريخي.