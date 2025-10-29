محافظ كفر الشيخ يتفقد احتفالات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي.. صور

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة احتفالاتهم بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وسط أجواء من البهجة والروحانيات التي تميز هذه المناسبة الدينية.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وجمع غفير من أهالي دسوق وزوارها من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بمشاركته المواطنين هذه المناسبة المباركة، التي تُجسد روح التسامح والمحبة، مؤكداً أنّ مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي يُعد من أبرز المواسم الدينية والاجتماعية التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، لما تحمله من معانٍ عظيمة توارثها أهالي المدينة عبر الأجيال.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنّ المحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لخروج الاحتفالات بالمظهر اللائق الذي يليق بهذه المناسبة ومكانة مدينة دسوق، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الحيوية والخدمية لتوفير سُبل الراحة والأمان للزوار، وتكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة وإظهار المدينة في أبهى صورها.

وأصدر محافظ كفرالشيخ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بمستشفى دسوق العام والمركز الطبي، مع توفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بمواقع الاحتفالات، مؤكدًا على التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنظيم ندوات دينية بمساجد المدينة يشارك فيها نخبة من العلماء والدعاة، بهدف ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين المواطنين.

كما شدّد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الرقابة التموينية والصحية بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، ومتابعة جودة الخبز والسلع وتحقيق توازن الأسعار بالأسواق، إلى جانب تأمين مواقع الاحتفالات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتوفير المولدات الكهربائية لضمان انتظام التيار الكهربائي بساحة المسجد الإبراهيمي والميدان الرئيسي.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنّ مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي يُعد من أهم مقومات السياحة الدينية بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنّ أعمال تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي تسير وفق خطة متكاملة تشمل تطوير الساحة الرئيسية والحديقة وأماكن انتظار السيارات، بما يسهم في إبراز الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق كأحد أهم المقاصد السياحية الدينية في مصر.