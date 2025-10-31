جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات المبادرة الرئاسية تمكين لدمج ذوي الهمم بالمجتمع

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، فعاليات مبادرة "تمكين"، التي تنظمها الجامعة، وتستمر طوال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، بهدف دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور رشا جاويش وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد يسري وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وسط أجواء تعكس اهتمام الجامعة بتعزيز قيم المشاركة والمساواة والدمج الإيجابي.

