شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
وزير التعليم العالي يشارك في إطلاق تقرير دولي حول التعليم الرقمي بمصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي "Going Global"، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، فعالية رفيعة المستوى تم خلالها إطلاق تقرير استراتيجي بعنوان: "توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر: فرص التعليم الرقمي العابر للحدود"، أعدَّه المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بحضور الوفد المصري، وهم: الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة هبة فاروق، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والدكتور إبراهيم لطفي، العميد الأسبق وأستاذ هندسة السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، وبحضور الدكتورة رشا حسين، المستشار الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسيد مارك هيوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير يتوافق بقوة مع الرؤية التنموية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تمتلك كتلة سكانية شابة، تواجه ضرورة ملحّة لتوسيع نطاق الوصول إلى تعليمٍ عالٍ ذي جودة مرتفعة، بوتيرة تتناسب مع الواقع الديموغرافي والطموحات الوطنية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعليم الرقمي العابر للحدود (Digital TNE) يُمثّل آلية قوية لتحقيق ثلاثة أهداف حاسمة، تتمثّل في:

الشمول – من خلال زيادة الفرص التعليمية بما يتجاوز القيود الجغرافية والجداول الزمنية الصارمة.

الاستدامة – عبر إنشاء نماذج فعّالة من حيث التكلفة على مستوى الجمهورية دون المساس بالمعايير.

المنفعة المتبادلة – من خلال بناء أشكال جديدة من التعاون البنّاء بين المؤسسات المصرية وشركائها الدوليين.

ودعا الوزير قادة الجامعات وصانعي السياسات إلى دراسة التقرير بعناية، واستخدامه كقاعدة أدلة لتوجيه تحديث اللوائح، ودعم الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم، وتعزيز التحوّل الثقافي اللازم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

وتضمّنت الفعالية ندوة نقاشية بعنوان: "رؤى سريعة حول التعليم العالي الرقمي: وجهات نظر حكومية وصناعية وجامعية"،
وشهدت مشاركة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى جانب خبراء دوليين من جامعة لندن (University of London)، و"جيسك" (Jisc)، و"كورسيرا" (Coursera).

وسلّطت الدكتورة جينا الفقي الضوء على الدور المحوري للمنصات والموارد الرقمية، وعلى رأسها بنك المعرفة المصري (EKB)، في دعم التحول الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن الاندماج الاستراتيجي لهذه المنصات في المنظومة البحثية المصرية يُسهم في تعزيز بيئة بحثية أكثر تعاونًا وابتكارًا واتصالًا على المستوى العالمي، مشيرةً إلى أن تبنّي هذه الاستراتيجيات لا يقتصر على دعم القدرات البحثية المحلية فحسب، بل يضع مصر في موقع لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد البحثي العالمي.
كما نوّهت إلى ضرورة الاستثمار في بناء القدرات وضمان جودة المخرجات الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

