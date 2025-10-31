كفر الشيخ تهدي لاعبين لمنتخب مصر لكرة السرعة المشارك في بطولة العالم

يشارك اللاعبان خديجة هانى الدفراوى ويوسف محمد كامل، لاعبا نادى دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ ضمن بعثة منتخب مصر، في بطولة العالم لكرة السرعة رقم 36 للكبار والناشئين المقامة فى عاصمة الهند نيودلهي، البطولة تقام في الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025م.

وينافس أبطال مصر لاعبى "بولندا، ألمانيا، اوكرانيا، العراق، الكويت، الهند، فلسطين " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بانضمام اللاعبين يوسف كامل سبيد سولو الرجال وخديجة الدفراوى فردي الناشئات، لاعبى نادى دسوق الرياضي لصفوف منتخب مصر للمشاركة في البطولة بعد ترشيح الإتحاد المصري لهما، على خلفية فوز "خديجة" بالمركز الأول في بطولة كأس اتحاد كرة السرعة الأولى لمرحلة الناشئين وفوز "يوسف" بالمركز الثاني فى تصفيات المنتخب الوطني، مشيرًا إلى اختيار كابتن أحمد على مجبرى ابن نادى دسوق، ليشغل منصب "مدرب كبار" بمنتخب مصر .

أكد «محروس» أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، داعمة للأبطال الرياضيين فى كافة اللعبات للمشاركة في البطولات الدولية الكبيرة وتحقيق النتائج المتميزة باسم مصر.

وثمن جهود نادي دسوق الرياضي في تدريب ورعاية أبطال اللعبة، تأتى مشاركة أبطال سرعة نادى دسوق الرياضي بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، كابتن عماد الهابط عضو مجلس إدارة الاتحاد.