قرار جمهوري بتعيين سمير الشاذلي عميدًا لـ طب بيطري كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور سمير أحمد محمد الشاذلي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية للدكتور سمير الشاذلي

تدرج الدكتور سمير الشاذلي في الدرجات العلمية بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ حتى وصل إلى أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية عام 2009م، ونال درجة الأستاذية في فبراير عام 2015م.

عُين الدكتور سمير الشاذلي، رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية في شهر أغسطس عام 2020م، حتى تعيينه وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب في 11 يناير عام 2024م، ثم كلف بالقيام بأعمال ومهام عميد كلية الطب البيطري بالجامعة ابتداءً من 31 يوليو 2025م، حتى صدور القرار الجمهوري.

ونال «الشاذلي» العديد من الجوائز البحثية والعلمية، إذ حصل في عام 2012م على جائزة أفضل بحث بجامعة الطائف السعودية، وفي عامي 2013، 2014: على جائزة النشر الدولي من جامعة الطائف السعودية، فضلاً عن على جائزة النشر الدولي، بجامعة كفر الشيخ، أعوام 2021م، 2022م، 2024م.