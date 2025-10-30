شاشات عرض بميادين كفر الشيخ لمواكبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن استعداد المحافظة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيتم نقل فعاليات الافتتاح مباشرة على شاشات عرض بالميادين العامة بجميع المدن والمراكز ابتداءً من مساء الجمعة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك المواطنين في الحدث القومي الكبير، وإدخال البهجة في نفوسهم وتعزيز الانتماء الوطني والفخر بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، مشيرًا إلى أن الشاشات الجديدة تمثل نقلة حضارية في نشر الوعي الثقافي وتحديث وسائل التواصل المجتمعي بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن المتحف المصري الكبير بعد مشروعًا ضخمًا بدأ قبل أكثر من 20 عامًا، ليصبح اليوم الأكبر في العالم من نوعه، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لفرعون الذهب توت عنخ آمون، ويقع المتحف على بعد خطوات من أهرامات الجيزة ليشكل بوابة حضارية تجمع بين الماضي الفرعوني والمستقبل الحديث، مما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية في العالم.