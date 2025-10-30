محافظ كفر الشيخ: إنشاء ملعب كرة قدم قانوني بنادي أبو بدوي.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من إنشاء ملعب كرة قدم قانوني بنادي أبو بدوي بمركز بيلا، على مساحة 7350 مترًا مربعًا من النجيل الطبيعي، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة الإنشائية والتطويرية للمنشآت الشبابية والرياضية، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية الرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة انتهت مؤخرًا من استلام عدد من الملاعب والمشروعات الرياضية، منها إنشاء النجيل الطبيعي بنادي زمالك قلين و إحلال وتجديد ملاعب خماسى كرة القدم بمراكز شباب سيدي سالم، صروة، زراعة ميت علوان، كفر المرازقة، حصة الغنيمي، ونادي كفرالشيخ الرياضي، إضافة إلى ملعب هارد إكليرك بمركز التنمية الشبابية بيلا بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، إلى جانب تسليم المرحلة الأولى من إنشاء المبنى الإداري لنادي ميت علوان ومدخل نادي الإرادة والتحدي بكفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، بما يتيح توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ودعم الموهوبين، وتوفير بيئة رياضية مجهزة لممارسة الأنشطة داخل جميع المراكز والأندية بالمحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الملعب الجديد تم تزويده بشبكة ري وصرف حديثة وأعمدة إنارة مزودة بلمبات الليد الموفرة للطاقة، إلى جانب إنشاء تراك محيط بالملعب لممارسة رياضة المشي والجري.

وأضاف: كما تبلغ مساحة المبنى الإداري للنادي 200 متر مربع مكوّن من طابقين، مؤكدًا على تنفيذ المشروعات الإنشائية التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية وخدمة رواد مراكز الشباب والأندية.